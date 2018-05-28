Разыков, Карас, Месхиев... Что будем смотреть на Втором Международном кинофестивале ARCTIC OPEN в Архангельске

На сегодняшний день организаторы фестиваля получили более 630 заявок из различных стран мира. Это уже в два раза больше, чем в прошлом году.





Кроме фильмов режиссёров стран Арктики поступают документальные, короткометражные, игровые картины из Ирана, Греции, Германии, Чехии, Австралии, Индии, Франции, Великобритании, Испании, Турции, Бразилии, Южной Кореи, Азербайджана, Венгрии, Непала, Индонезии, Кубы, Польши, Белоруссии, Словении, Камеруна - всего более 30 стран.



На кинофестиваль зритель спешит за премьерами. Среди заявок, поступивших в номинацию «Художественный фильм», таких уже несколько.

Это кинокартина Юсупа Разыкова «Турецкое седло», премьера которой состоялась на «Кинотавре» и почти год «добиралась» до российского проката. Здесь зритель удивится сильному и неожиданному финалу, увидит точную сатиру на современные нравы и насладится хорошим юмором. Главного героя Ильича – бывшего сотрудника КГБ – никак «не отпускает» привычка следить за людьми. Только теперь, на пенсии, для слежки он выбирает людей, которые ему интересны. Рецензию на «Турецкое седло» от главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока читайте здесь.



Ещё один фильм-«тяжеловес» - «У ангела ангина». Режиссер Оксана Карас сняла фильм по повести Вадима Шефнера «Сестра печали» в 2018 году. Вечная тема, не оставляющая равнодушной, «а завтра была война». В фильме рассказывается о ленинградских беспризорниках в 1940 году, о первой любви. В ролях Николай Фоменко, Евгений Цыганов, Семён Трескунов, Мария Крылова, Таисия Вилкова, Александр Яценко и другие.

Режиссёр Дмитрий Месхиев представит на суд жюри фестиваля свой фильм «Два билета домой», в котором заняты Сергей Гармаш, Мария Скуратова и Евгений Ткачук. Актера Евгения Ткачука архангельский зритель впервые увидел в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» на Первом кинофестивале Arctic open год назад. Главная героиня фильма «Два билета домой» Любовь Васнецова живет в школе – интернате провинциального городка. На выпускном девушке сообщают, что она не круглая сирота, как она думала, а у нее есть отец, и он жив. Люба быстро меняет свои планы и решительно настроена разыскать родного человека.



Шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики будет опубликован 25 октября. Напоминаем, что II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» пройдет с 6 по 9 декабря 2018 года. Организаторы обещают, что за эти дни жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска увидят не менее 45 картин, среди которых игровые, короткометражные и документальные фильмы, встретятся с российскими и зарубежными режиссерами и актерами, смогут принять участие в образовательной и деловой программе фестиваля.

Также на Втором кинофестивале впервые покажут документальные фильмы от стран БРИКС.

Представит картины на кинофестивале в Архангельске Евгений Айзикович, директор Международного кинофестиваля "Эхо БРИКС" (Echo BRICS FF), сценарист, киновед, продюсер. Академик международной академии телевидения и радио.



Программу короткометражных фильмов архангельский зритель оценил еще на прошлом кинофестивале. Талант режиссера проявляется в умении за короткий отрезок времени образно и точно донести суть, увлечь зрителя своей идеей.



По словам программного директора фестиваля Arctic open Анжелики Долининой, различные по сюжету фильмы объединены общей темой - одиночество. "Китайский фильм "Облако и грязь" практически без слов: бездомный пытается украсть булку у старика, который печет хлеб на улице, а дальше разворачивается почти детективная история. Бразильский фильм "Walter do 402" о том, как отчаявшегося человека можно спасти, если дарить ему любовь. Российская картина "Лучшее от первого лица" рассказывает, что рядом неожиданно может оказаться человек, с которым можно прожить всю жизнь; а индийский фильм, тоже про одиночество, традиционно заканчивается танцем, но не индийским, а вальсом", - рассказала Анжелика Долинина.



II Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря, приступил к формированию программы и состава жюри.

Место председателя жюри в номинации «Документальное кино» займет канадско-российский режиссер Юлия Иванова.

Юлия Иванова - выпускница ВГИКа, автор десятка кинокартин, получивших награды различных зарубежных фестивалей. С середины 1990-х она живет и работает в Ванкувере, в течение десяти лет возглавляла отделение Союза документалистов в Британской Колумбии, в настоящее преподает режиссуру в киношколе ИнФокус (InFocus Film School).



На фестивале в Архангельске Иванова представит свой новый документальный фильм «Небесный беспредел» (Limit is the Sky). Это девятый фильм режиссера, сделанный в Канаде. Он снят на нефтяных песках в городе Форт Макмюррей и затрагивает тему глобальных и экономических проблем, вопросы эксплуатации окружающей среды, проблемы, с которыми сталкиваются вновь прибывшие иммигранты и беженцы, среди которых много молодежи.

(на фото: кинорежиссер Юсуп Разыков и кадры из фильмов-номинантов)



