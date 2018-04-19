Новые объекты – первые посетители: Нацпарк «Онежское Поморье» подводит итоги за полгода работы

Часть объектов инфраструктуры для охраны территории, приёма гостей, сохранения культурного и природного наследия национального парка «Онежское Поморье» начала использоваться по своему прямому назначению, сообщила ИА RUSNORD пресс-секретарь Кенозерского национального парка, куда структурно входит нацпарк «Онежское Поморье», Ксения ШАМАКОВА.

Луда – ворота в «Онежское Поморье»

В новом кордоне в деревне Луда теперь расположен пост охраны. Ранее дежурные инспектора заезжали на несколько недель в вагончик на берегу Унской губы. Но долговременное пребывание там нельзя было назвать комфортным, отсутствовали элементарные бытовые удобства. Всего на новом кордоне 12 спальных мест, и поэтому помимо дежурных инспекторов, здесь останавливаются приехавшие в Луду в краткосрочную командировку сотрудники или те, кто едет в Лопшеньгу, Яреньгу или Пертоминск, но вынужден «ждать у моря погоды». Именно здесь заночевали волонтёры национального парка, когда возвращались после работ из деревни Яреньга. Ребята отметили, что кордон построен достойно – душ, туалеты, достаточное количество спальных мест, кухня. Помимо удобства привлекает и внешний вид.

Мастерами компании ООО «Деревянное зодчество» завершены работы по изготовлению сруба общей площадью 592 квадратных метра. В деревне для будущего Визит-центра подготовлен фундамент на месте установки. Из Устьянского района первые шесть фур уже привезли элементы сруба. Сборка здания под кровлю начнётся в ближайшее время, а завершение строительных работ запланировано на октябрь. Значительную часть здания займёт музейная экспозиция, посвящённая рыболовным традициям летнего берега Белого моря. Поэтому в основе образа музея – «перевёрнутый карбас» и маяк.

Мураканы принимают первых посетителей

Первыми посетителями кордона на озере Мураканском стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета, которые проходили в июле здесь практику. На неделю кордон охраны стал их домом. На кордоне ещё не хватает мебели и посуды, но и без этого проживание в лесу было очень комфортным – оборудовано место для костра, есть туалет, налажен вывоз мусора. В ближайшее время здесь будет построен дровяной сарай и баня. Летом начнётся устройство фундамента с последующей рубкой и сборкой «Домика № 1». Это место станет базой для детского экологического лагеря.

Также на Мураканском будет обустроена туристическая стоянка, для тех, кто хочет отдохнуть со своей палаткой. Ещё одна стоянка появится на реке Большая Сярта, что между Лопшеньгой и Яреньгой.

Насыщенное на открытия лето в Яреньге

Значимым событием стало освящение 13 июля отреставрированной силами национального парка часовни Иоанна и Лонгина. Это произошло в рамках экспедиции «Архангельский север особого назначения» – проекта, направленного на создание нового паломнического маршрута, сохранение памяти о трагических страницах истории, жертвах репрессий, зарождении и процветании ГУЛАГа на Архангельском севере. По завершению литургии протоиерей Владимир отметил, что «отдалённые часовни, подобные этой, прямое окно к Богу. В такие часовни едут, откладывая все дела, совершают путь. Чтобы быть услышанным – требуется некий труд. Сюда придут люди отовсюду, зная, что эта часовня есть. Именно в это место, где Господь сподобил, чтобы были обретены нетленные мощи святых Иоанна и Лонгина».

В июле 2018 года в Яреньге сотрудниками Парка была обустроена экологическая тропа «Вечная стоянка карбасов». Помощниками в работах стали добровольцы – участники волонтёрского лагеря «Экодемия: на Поморских берегах». Информацию и фотографии для проекта предоставили жители деревень Яреньги и Лопшеньги.

Все объекты Парка в одной стилистике

Для работ по капитальному ремонту старого здания почты в деревне Лопшеньга до конца лета будут завезены все необходимые материалы. Здесь разместится будущий Визит-центр с экспозицией, ЭКО-классом, кабинетами сотрудников и гостевыми комнатами. Центральной темой экспозиции в этой деревне станет жемчужный промысел поморов. И это неслучайно. Ведь именно в окрестностях Лопшеньги задокументировано место обитания жемчужницы европейской, вида, стремительно исчезающего не только в регионе, в России, но и по всему миру.

Все объекты Парка выполняются в единой стилистике. Основной принцип – максимально вписать постройки в ландшафт и, при этом, сделать узнаваемыми. Используются серый цвет как основной и красный как декоративный (наличники, элементы крыши). Строительство ведётся из экологичных и современных материалов. Поэтому одним из самых важных объектов, введённых в эксплуатацию, стала новая ленточная пилорама в деревне Луда. Для обработки на ней уже заготовлена деловая и дровяная древесина в результате выборочных и санитарных рубок. В скором времени здесь будет установлен строгальный станок.

Нам ещё многое предстоит сделать вместе

Впереди – большая многолетняя работа по изучению наследия Онежского полуострова, развитию инфраструктуры, в том числе устойчивого туризма и экологического просвещения. Очень важно, что от многих жителей полуострова уже звучат слова поддержки и проявляется интерес к работе Парка! Ведь, в конечном итоге, именно на сохранение их наследия и направлена вся деятельность национального парка «Онежское Поморье».