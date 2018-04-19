В Кенозерском национальном парке открыт новый экологический маршрут – «Тропа старца Кирилла»

Два года длилось обустройство тропы: сбор информации, разработка концепции и дизайн макетов, доставка стройматериалов, изготовление и установка настилов, стендов и малых архитектурных форм, сообщила ИА RUSNORD пресс-секратарь Парка Ксения Шамакова.

Открытие туристического маршрута «Тропа старца Кирилла» состоялось 22 июля. Тропа находится в Каргопольском секторе Парка и ведёт к месту бывшего Кирилло-Челмогорского монастыря, основанного 700 лет назад. Монастырь на протяжении многих столетий был паломническим центром Каргополья. Люди издалека приходили поклониться святым мощам преподобного Кирилла, где совершались многочисленные чудеса.

Эти места были избраны монахом Кириллом для иноческой жизни. Кирилл – один из первых северных пустынножителей, а возникший на Чёлме-горе монастырь – древнейший на Русском Севере. Сегодня обитель находится в запустении. От двух храмов остались только фундаменты, от ограды – груда кирпичей. Там, где были монастырские стены, вырос ряд тонких берёз, указывающих границы утраченной обители.

Научные исследования сотрудников и партнёров Парка: архитектора и краеведа Натальи Варшавской (г. Северодвинск), профессора Петрозаводского государственного университета Александра Пигина, заведующей отделом древнерусского искусства ГМО «Художественная культура Русского Севера» Татьяны Кольцовой, историка Галины Мелеховой (г. Москва), профессора Российского государственного университета Андрея Мороза, начальника отдела изучения и интерпретации ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Марины Мелютиной, позволили подготовить научное обоснование тропы.

Иллюстративные материалы были собраны в российских архивах, музеях и семейных альбомах местных жителей. Подготовкой текстов и фотографий к тропе занималась главный хранитель музейного фонда Парка Анна Анциферова.

Из-за труднодоступности места для машин, строительные материалы перевозились зимой по озеру на снегоходах. Основные работы велись летом. Проложено 800 метров настилов. Прочищено несколько километров пути: срублены разросшиеся кустарники, выкошена трава. Всего поставлено: 2 входные группы, 17 установок в виде аналоев для информационных стендов, указатели, композиция из 3 установок и макетов двух церквей на территории самого монастыря и скамейки. И всё это было выполнено силами сотрудников Орловского инспекторского участка Парка: участкового государственного инспектора Николая Кармишина, государственного инспектора Георгия Кармишина и лесника Сергея Кузнецова. А помогали им в этом волонтёры, так, доброволец Владимир Яковлев два года подряд работал на этом маршруте. Первый год велась расчистка дороги от памятного креста на Пудожском тракте. Второй год – монтаж стендов и малых архитектурных форм.

В путешествие по «Тропе старца Кирилла»

На пяти лодках по озеру Лекшмозеру на открытие тропы отправились местные жители, гости заповедной территории, сотрудники и госинспектора Парка, а также волонтёры, принимавшие участие в обустройстве маршрута.

Первую экскурсию по маршруту провела Анна Анциферова: «700 лет назад Чёлма-гора была избрана для иноческого подвига монахом Кириллом. Поселился он среди язычников, которые первоначально хотели изгнать пустынножителя из этих мест. Но, видимо, столь огромна была сила веры старца в Бога, что постепенно всё окрестное население приняло православие. С той поры благодаря преподобному Кириллу Челмогорскому началась новая эпоха в истории Лекшмозерья: православие постепенно пришло на смену языческим верованиям. Именно, как «просветитель чуди» местный святой канонизирован и общецерковно почитается. Память ему установлена 21 декабря в день его преставления».

Валентин Портнов, государственный инспектор в области охраны окружающей среды Парка, рассказал участникам открытия нового экологического маршрута об этих местах, о сохранении памяти об обители и расположенной здесь же базе добытчиков живицы Няндомского химлесхоза.

Гуляя по тропе, гости Парка оценили удобство маршрута: «Тропа получилась удобная, комфортно гулять даже с маленькими детьми. На информационных стендах история этих окрестностей и, в частности, старца Кирилла, изложена очень увлекательно. Идёшь неспешно, любуешься красотами, и получаешь новые знания об этом прекрасном месте». Чаем на костре, домашними пирогами и рыбниками отметили путники открытие экологического маршрута.

Протяжённость самой тропы составляет четыре километра. Добраться до неё можно несколькими путями. У посетителей тропы есть прекрасная возможность пересечь 12 км по озеру Лекшмозеру на судне-амфибии на воздушной подушке «Хивус», пройти по тропинкам, вдоль и поперёк исхоженным насельниками Кирилло-Челмогорской обители, побывать на Чёлме-горе, откуда старец Кирилл начал свою миссионерскую деятельность в Лекшмозерье, почувствовать уединённость этого места и услышать тишину.

Тех же, кто предпочитает путь посложнее, ждёт старинная паломническая дорога от памятного креста на Пудожском тракте. Общая протяжённость пешеходного маршрута в этом случае составляет 16 км.

Подробную информацию по сопровождению группы и экскурсионному обслуживанию можно узнать в Визит-центре Парка в деревне Морщихинская и по телефону 8(921)477-90-75.