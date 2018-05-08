Центральный оркестр ВМФ России грянет в Архангельске

Гостями Дня кораблестроителя, который отметят в Архангельске 29 июня, станет Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.



Созданная в 1941 году музыкантская команда, состоявшая из моряков-фронтовиков, прибывших из госпиталей, сегодня стала визитной карточкой Российского Флота.



Более 40 военных музыкантов приедут в Архангельск на празднование Дня кораблестроителя.



Центральный концертный образцовый оркестр - один из лучших творческих коллективов Вооруженных Сил России. С 1993 года оркестр носит имя великого русского композитора - моряка Н. А. Римского-Корсакова. В репертуаре духового оркестра отечественная и мировая музыкальная классика, современная музыка, а также русские и советские песни о море и ВМФ России. Артисты много гастролируют, выступают на лучших концертных площадках России. Оркестр имеет более чем 70- летнюю историю. В разные годы музыканты давали концерты в горячих точках Афганистана, Чечни, Сирии. Начиная с 1945 –го, оркестр - постоянный участник Парадов Победы на Красной площади, с 2017-го — главных Военно-морских парадов в Санкт-Петербурге. Коллективом записано 7 дисков, которые за исполнительское мастерство оркестра и дирижера получили высокую оценку специалистов и любителей музыки. Кроме большого духового оркестра, в состав коллектива входят мужская вокальная, балетная группы, ансамбль народных инструментов и солисты.



Начальник оркестра, главный дирижер, заслуженный артист России и капитан первого ранга Алексей Карабанов долгое время руководил Адмиралтейским оркестром в Санкт – Петербурге. С 2007 года встал у руля Центрального образцового оркестра российского Военно - морского флота. Алексей Алексеевич – организатор и продюсер ежегодного международного фестиваля «Адмиралтейская музыка». Его приглашают дирижировать ведущими музыкальными коллективами США и Англии.

Алексей Карабанов - преданный своему делу человек, большой пропагандист духовой музыки. По его убеждению: «Задача каждого музыканта – нести свой труд, своё творчество публике в таком виде, когда сам музыкант доволен собой, а публика в состоянии это оценить. Практика показывает, что если человек один раз побывал на нашем концерте, то он уже вовлечен в круг наших музыкальных интересов. Для людей мы - олицетворение морской мощи России».



Концерт Центрального образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России пройдет в День кораблестроителя, 29 июня в 17: 30 на Красной Пристани в рамках обширной праздничной программы. Организаторы обращают внимание, что в случае непогоды выступление военного оркестра Военно - морского флота состоится на сцене Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1. Вход свободный.



Организатор мероприятия - Дом народного творчества Архангельской области.

Тел для справок: (8-818-2) 21-40-43