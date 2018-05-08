Программа Фестиваля уличных театров в Архангельске

19 июня

18.00–19.00 — Презентация фестиваля

пл. перед театром драмы/Петровский парк

19.00 — Гала-концерт. Торжественное открытие XXIV Международного фестиваля уличных театров (0+)

Театр драмы

20 июня

15.00 — Una Mika (Испания) (0+)

парк аттракционов «Потешный двор»

16.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

парк аттракционов «Потешный двор»

17.00 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

пл. перед театром драмы

17.00 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк аттракционов «Потешный двор»

17.30 — Una Mika (Испания) (0+)

парк у Архангельского молодежного театра (Логинова, 9)

18.00 — «Двери», Архангельский молодёжный театр (6+)

пл. перед театром драмы

18.00 — музыка Black Kandinsky (Москва) (0+). More classic less jazz

музейный дворик (Поморская, 3)

18.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

набережная в районе библиотеки им. Н. А. Добролюбова

19.00 — Картония. Проект фестиваля. Официальный Оркестр Картонии (Премьера в Архангельске) (Картония) (0+)

пл. Ленина

19.00 — Уличный театр Claudio Mutazzi (Италия) (0+). Street coffee

парк аттракционов «Потешный двор»

19.30 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

набережная в районе библиотеки им. Н. А. Добролюбова

19.30 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9)

20.30 — Программа OFF School of Rock (0+), #лицашколырока (музыка)

у библиотеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 — Кинофестиваль. Проект фестиваля. Фестиваль уличного кино (6+)

Дом молодёжи (бывший к/т «Модерн»)

21.00 — Ode Zule (Испания) (0+), музыка

музейный дворик (Поморская, 3)

21.00 — Театр DEREVO (Германия/Россия) (16+). Волчье Танго, спектакль-акция

Красная пристань

21 июня

15.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

парк аттракционов «Потешный двор»

16.30 — Una Mika (Испания) (0+)

парк аттракционов «Потешный двор»

17.00 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

пл. Мира (в районе спуска на пляж)

17.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

набережная в районе библиотеки им. Н. А. Добролюбова

17.30 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк аттракционов «Потешный двор»

18.00 — Ode Zule (Испания) (0+), музыка

пл. перед театром драмы

18.00 — Программа OFF. Творческое объединение Wonderland (0+), танец

верхняя парковка у Novotel (Набережная Сев. Двины, 55)

18.30 — Уличный театр Claudio Mutazzi (Италия) (0+), Street coffee

парк аттракционов «Потешный двор»

18.30 — Una Mika (Испания) (0+)

парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9)

18.30 — Программа OFF. Театр ES SENTIA (16+). НАТЕ!

пляж в районе пл. Мира

19.00 — Программа OFF. ТабурЭ театр (0+). КонЬсерт

набережная в районе библиотеки им. Н. А. Добролюбова

19.00 — Картония. Проект фестиваля. Официальный Оркестр Картонии (Премьера в Архангельске) (Картония) (0+)

пл. Мира

19.00 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

верхняя парковка у Novotel (Набережная Сев. Двины, 55)

19.00 — театр Театро ди Капуа (Санкт-Петербург) (16+). Слово и дело

музейный дворик (Поморская, 3)

19.30 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9)

20.00 — Программа OFF. Неизвестный композитор (0+), музыка

у библиотеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 — Вlack Kandinsky (Москва) (0+). More classic less jazz, музыка

пл. перед театром драмы

21.00 — Театр DEREVO (Германия/Россия) (16+). Волчье Танго. Спектакль-акция

Красная пристань

22 июня

15.00 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк аттракционов «Потешный двор»

16.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

парк аттракционов «Потешный двор»

16.00 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

пл. перед театром драмы

17.30 — иллюзионист Diogo Alvares (Бразилия) (12+)

парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9)

18.00 — цирк TODO fantasy NUBE (Аргентина) (0+)

у библиотеки им. Н. А. Добролюбова

18.00 — Black Kandinsky (Москва) (0+). More classic less jazz, музыка

пл. перед театром драмы

18.30 — шпагоглотатель Murray Molloy (Ирландия) (12+)

верхняя парковка у Novotel (Набережная Сев. Двины, 55)

19.00 — Картония. Проект фестиваля. Официальный Оркестр Картонии (Премьера в Архангельске) (Картония) (0+)

Набережная в районе ул. Гайдара

19.00 — Программа OFF. Mille Diaboly (0+), музыка

парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9)

19.30 — Уличный театр Claudio Mutazzi (Италия) (0+). Street coffee

верхняя парковка у Novotel (Набережная Сев. Двины, 55)

20.00 — Театро ди Капуа (Санкт-Петербург) (16+). Слово и дело

музейный дворик (Поморская, 2)

20.30 — Программа OFF. ВИА «Провинциальные меха» (18+). Тараканомор

у библиотеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 — Ode Zule (Испания) (0+), музыка

пл. перед театром драмы

23 июня

16.00–21.00 — Большой музыкальный фестиваль (16+). Гости: Антоха МС, Самое большое простое число (СБПЧ), The Hatters, а также участники XXIV Международного фестиваля уличных театров

М33

ВНИМАНИЕ: В случае неблагоприятных погодных условий спектакли будут переноситься в закрытые помещения.

