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За что это Поморью?! "Полковник из Архангельска" получил по морде от Натальи Штурм

Вчера в ток-шоу «Звезды сошлись» (телеканал НТВ) вся страна узнала о «полковнике из Архангельска» Дмитрию Митюриче, которого якобы домогаются поп-дивы.

Сей лысый перец представил видео, на котором якобы его соблазняет известная когда-то поп-певица Наталья Штурм. За что и получил от нее по морде прямо в студии.

Впрочем, нельзя исключить, что вся эта история лишь неуклюжая постановка для раскрутки малопопулярных персонажей из шоу-тусовки.

Только причем здесь Архангельск… в разных биографиях Митюрича указаны разные данные – в одних он закончил Харьковское театральное училище, в других – юридический факультет ПГУ, в третьих – Курганское военно-политическое училище.

Как бы там ни было, большинство наблюдателей утверждают, что Дмитрий Митюрич на экране выглядел конченым подонком, и такой «земляк» не красит Архангельск.

11 июнь 10:13 | : Культура / Скандалы

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