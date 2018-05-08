Троллям - нет! "Регион29" вступился за Виктора Панова и аргентинских барабанщиц

Чем ближе фестиваль уличных театров Архангельске, там острее разгорается ежегодная дискуссия – нужен ли он жителям областной столица, а если нужен, то за чей счёт.

Журналистка издания «Регион 29» грудью встала на защиту этого детища Виктора Панова и назвала критиков из соцсетей неблагодарными троллями.

Цитаты:

- … по мере распространения в СМИ информации о грядущих представлениях и их участниках в соцсетях головы поднимает отдельная категория граждан, считающая своим долгом под каждым постом о фестивале поупражняться в остроумии и проявить свой «изысканный» вкус. Когда читаешь упрёки, которые сыпятся в адрес организаторов: «Позорный балаган этот ваш фестиваль», «Опять всех эуропейских бомжей свезут в город?», — на душе становится мерзко.

Конечно, иметь и высказывать своё мнение может каждый. И, конечно, никто не обязан поголовно восхвалять ни фестиваль уличных театров, ни любое другое культурное мероприятие. Но представляется, что многие из этих критиканов или попросту троллей, как бы ратующих за культуру, не имеют представления ни об искусстве, ни о культуре общения. А ещё представляется, что свои суждения о бомжах и балагане они формируют, опираясь на крайне фрагментарный опыт соприкосновения с фестивалем. Иначе тогда бы они знали, что в 1992 году фестиваль был включён в список мероприятий «Всемирного десятилетия развития культуры» ЮНЕСКО, и благодаря нему в Архангельск в разные годы приезжали мировые знаменитости. Разве у людей, посмотревших, к примеру, спектакли физического театра PG project по романам Камю и Кафки или шоу барабанщиков AAINJAA, поднялась бы рука для комментария про бомжей и балаган? Сомневаюсь.

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А ещё кажется, такие люди — одного поля ягоды с теми, кто в пабликах охватом побольше под сообщениями о деле «Седьмой студии» и домашнем аресте Кирилла Серебренникова пишет: «Вор должен сидеть в тюрьме». А под новостями о голодовке украинского режиссёра Олега Сенцова: «Одним укропом станет меньше».

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток высказал свою точку зрения:

- Я действительно не являюсь поклонником этой уличной культуры, в некоторых привозных номерах шоу вижу завуалированный гей-парад, законодательно запрещённый на территории Архангельской области. Но оставляю за ним право на существование… правда, на подобные предприятия стоило бы поискать сторонних спонсоров. Если, конечно, получится, и это будет самым объективным зеркалом нужности данного мероприятия. Что касается упомянутых барабанщиков, так моя критическая статья касалась выбора места для их выступления – ну никак не площадь у Вечного огня. Год прошел… остаюсь при своем мнении.

С тезисами по поводу Серебрянникова и Сенцова согласен полностью, ибо считаю, что люди их профессии заслуживают к себе особого отношения (и Виктор Панов тоже).