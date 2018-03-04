"Театральные встречи" в Архангельске - имена победителей

С 12 по 15 апреля в Новодвинске прошел традиционный областной фестиваль любительских театров. «Великим делом» назвал работу народных театров в районах Всеволод Чубенко, председатель жюри фестиваля, заслуженный артист РФ, руководитель вологодского коллектива «Свой театр».

Фестиваль «Театральные встречи» проводится при поддержке регионального Министерства культуры раз в два года. Сегодня в Архангельской области работает 16 любительских театральных коллектива, имеющих звание «народный» и «образцовый».

В «Театральных встречах 2018» участвовало 14 любительских театра из 10 городов и районов Архангельской области. Самодеятельные артисты показали 15 спектаклей самых разных жанров: от драмы до мюзикла.

Хозяева фестиваля - Новодвинский народный театр, Заслуженный коллектив народного творчества, один из старейших коллективов области, в этом году отмечает 80 лет со дня основания. «Театральные встречи» город бумажников гостеприимно принимает в шестой раз.

Как отметила Ольга Бечина, заместитель главы Новодвинска по социальной политике: «Этот фестиваль каждому из вас даёт исключительную возможность - встретиться, пообщаться, обсудить свои проблемы, возможно почерпнуть новые идеи, а нам, зрителям, вы даёте замечательную возможность насладиться прекрасными театральными постановками».



15 апреля в Новодвинском ДК «Быт» жюри наградило лауреатов, вручив дипломы и подарки победителям.

Диплом I степени получили сразу два театра: образцовый художественный коллектив театр-студия «Вариация» из Коряжмы за комедию – водевиль «Беда от нежного сердца», режиссёр Ольга Панова. Этой же награды удостоен Новодвинский народный театр, которой показал спектакль «Жили-были» по рассказам Ф.А. Абрамова и В.М. Шукшина, режиссёр-постановщик Ольга Паюсова.

Дипломом II степени награжден Ильинский народный театр, третье место на фестивале заняла театральная студия «Лик» из Виноградовсого района. Актер этой студии Валерий Кириллов, за роль Ивана Павловича Мухорина в спектакле «Памятник» отмечен специальным призом жюри.

Конкурсная комиссия выделила лучшую женскую и мужскую роли. В этом году ими стали Ирина Мякшина из Устьянского народного театра и новодвинец Андрей Белоусов.

Ирина Николаевна занимается в Устьянском народном театре более 10 лет, играла в самом первом спектакле и радуется, что творчество коллектива востребовано в районе: «У нас всегда аншлаги, мы получаем колоссальный заряд энергии, особенно после удавшейся премьеры».



На XIV «Театральных встречах» было представлено три детских спектаклей, поэтому жюри приняло решение учредить новую номинацию, в которой предпочтение единодушно было отдано спектаклю «Все мыши любят сыр» образцового художественного коллектива «Дебют» Архангельского Ломоносовского Дворца культуры, режиссер Евгения Смородинова.



Лучшим режиссером названа Татьяна Базык, руководитель народного театра «Ступени» города Вельск за спектакль «Белая гусыня» по рассказу Пола Гэллико.

В вельском коллективе занимается 19 человек. «Это люди разных профессий, - рассказывает режиссер, - учителя, врачи, служащие. Я им очень благодарна, что они отрываются от своих семей, приходят после работы на репетиции. Это самые настоящие актеры и самые мои любимые люди».

В номинации «Лучший спектакль» XIV областного фестиваля народных театров победителем объявлена лирическая комедия по произведению Нила Саймона «Дураки» режиссёра Ирины Ромшиной в исполнении труппы Каргопольского народного театра.

Старинный город Каргополь Ирина Александровна назвала по-настоящему театральным с крепкими традициями: «У нас любят классику, любят Островского. Но в последнее время я беру много зарубежной драматургии, знакомлю и жителей, и актеров с новыми авторами. Несмотря на то, что мы репетируем в старом здании кинотеатра, в некомфортных условиях, наш зритель нас очень любит. Аншлаги бывают даже на пятом спектакле после премьеры. Мы, конечно, с нетерпением ждем сдачи нового здания Дома культуры».

Просветительскую, образовательную и воспитательную функцию народного театра отметил Всеволод Чубенко, председатель жюри фестиваля, заслуженный артист РФ: «Функция эта единственная и неоценимая: нести культуру и искусство в массы, образовывать, просвещать и дарить красоту. И там, где внимание любительским театрам уделяется больше, там выше и качество постановок».

Через два года любительские театры соберутся вновь. Организаторы фестиваля, областной Дом народного творчества, уверены, что «Народных» и «Образцовых» среди участников «Театральных встреч» станет больше, ведь для многих из них театр – это не мода, а образ жизни.

Полный список победителей опубликован

на сайт Дома народного творчества http://dnt-arh.ru/

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