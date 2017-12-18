Новодвинск готовится встретить народные театры со всей Архангельской области

С 12 по 15 апреля на трёх площадках Новодвинска покажут свое творчество 14 театральных коллектива из 12 районов области. В эти дни в регионе пройдет XIV областной фестиваль «Театральные встречи».

Это один их старейших фестивалей области. Идея проведения «Театральных встреч» родилась в 1992 году. Тогда на первом конкурсе, проходившем в Коноше, выступило всего четыре театра. С ростом популярности проекта росло и количество участников, мастерство актеров-любителей, профессионализм режиссеров, расширялся репертуар самодеятельных театров. Сейчас при поддержке Министерства культуры Архангельской области конкурс народных театров и театральных коллективов проводится один раз в два года.

На XIV областной фестиваль «Театральные встречи» покорять зрителя и жюри приедут народные и образцовые театры из Вилегодского, Устьянского, Шенкурского, Виноградовского районов, Вельска, Онеги, Коряжмы, Новодвинска, Северодвинска и Архангельска.

Наряду с известными в области коллективами покажутся и дебютанты. Впервые в престижном театральном конкурсе принимает участие коллектив «Пастораль» из Красноборска.

Артисты сыграют водевиль по пьесе драматурга 19 века Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». У руля народного театра из Онеги недавно встал новый художественный руководитель - Константин Ядовин. На фестиваль онежане везут комедию «Вы заказывали Деда Мороза?».



Откроет конкурсную программу 12 апреля пьеса венгерского писателя Дюла Урбана «Все мыши любят сыр» в постановке образцового художественного коллектива «Дебют» Ломоносовского Дворца культуры из Архангельска, режиссёр, театральный педагог Евгения Смородинова.

Сразу тремя коллективами представлен Вилегодский район. Ильинский народный театр покажет сатирическую комедию «Оборона деревни Ляпёшкино», Вилегодский народный театр - мелодраму «Семь мисок, семь ложек», а молодежная труппа «Комедиант» разыграет «Сказ про Федота - стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова.

Хозяева фестиваля - Новодвинский народный театр - один из старейших коллективов области, единственный в регионе среди театральных самодеятельных объединений имеющий звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в этом году отмечает 80 лет со дня основания. Этому событию артисты посвящают спектакль «Жили - были» по рассказам писателей Ф.Абрамова и В.Шукшина. Режиссёр и автор инсценировки - Ольга Паюсова.



На протяжении четырёх дней жюри вместе со зрителем увидят 15 спектаклей самых разных жанров: комедии, музыкальные постановки, водевили, детские сказки, мелодрамы и драматические истории. В репертуаре любительских театров, как классика, так и современная отечественная и зарубежная драматургия писателей разных эпох и поколений: Ф. А. Абрамова, А.П. Чехова, В.М. Шукшина, Нила Саймона, М. П. Старицкого даже С.Я. Маршака.



«Наши театралы очень ждут этот фестиваль. Для многих из них занятия в народном театре не просто хобби, увлечение, а образ жизни. Эти встречи дают заряд для творческого роста, взаимообогащения и взаимообмена новыми идеями, уверенность, что твое дело востребовано и нужно», - рассказывает художественный руководитель Дома народного творчества, член жюри и организатор фестиваля «Театральные встречи» Людмила Макарова.



Возглавит конкурсную комиссию заслуженный артист России, многократный лауреат российских и международных театральных фестивалей Всеволод Чубенко. В прошлом году он был председателем жюри областного конкурса художественного слова "Языка нашего небесна красота". 11 апреля, перед открытием фестиваля, Всеволод Чубенко покажет на сцене Дома народного творчества моноспектакль «Детство» по повести русского прозаика Пантелеймона Романова.



Жюри вручит дипломы в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший спектакль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Церемония награждения состоится 15 апреля в 15 часов во Дворце культуры Новодвинска,

по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6.

Афиша XIV областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи» размещена на сайте организаторов - ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» http://dnt-arh.ru

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