Кенозерский парк готовит себе трудовую смену

Данный цикл занятий призван рассказать учащимся школ на заповедных территориях о том, что же представляет собой работа различных специалистов ООПТ. Кроме того, профориентационная инициатива должна продемонстрировать всю уникальность и разнообразие труда сотрудников национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», воспитать достойную смену текущему поколению их работников.

И практика показывает, что молодежи действительно есть из чего выбирать. Для участников Лекшмозерского школьного лесничества февраль и март выдались по-настоящему интересными и продуктивными в плане новых знаний.

В середине последнего месяца зимы занятие, посвященное биологическому анализу рыб, для детей провел Геннадий Дворянкин, научный сотрудник Парка. Благодаря лекции, дети познакомились с особенностями биологии и анатомии водных позвоночных. Например, они научились определять пол рыбы (у самок «в наличие» икра, у самцов – молоки) и ее возраст. Как выясняла молодежь, чтобы узнать, как молода или стара щука (плотва, лещ, уклейка и так далее) необходимо изучить ее чешую – на ней будут видны годовые кольца. Да, как у дерева. Соответственно, чем их больше – тем улов старше. В свою очередь, у налима ради той же цели придется ломать отолиты (слуховые камушки в его голове), на которых тоже будут видны аналогичные кольца.

Кроме того, лектор поведал детям о видовом разнообразии рыб, обитающих в озерах и реках на территории Каргопольского сектора Парка, провел конкурс на знание названий рыб и особенностей их биологии.

В начале марта в «гости» к школьникам приехали заместитель директора по охране территории Евгений Буторин, главный лесничий Олег Григорьев и охотовед Вячеслав Соболев.

Первым выступал Олег Геннадьевич. После его лекции юные лесники узнали, что такое делянки и как их отводят, зачем клеймят деревья и какие виды рубок существует в Парке. Что касается последнего пункта, то ответ прост и однозначен – только рубки ухода за лесом, повышающие его полезные функции. Занятие оказалось занятным еще и благодаря тому, что по его итогам дети познакомились с картой Лекшмозерского лесничества, научились работать с условными обозначениями на ней.

Евгений Андреевич рассказал благодарным слушателям, какие случаи браконьерства встречаются на территории парка. По его словам, беспринципные рыболовы используют электроудочки и хлорку. Последняя нужна для того, чтобы после ее сброса в реку, рыба, пытаясь уйти от этой гадости, попала в заранее выставленные сети.

Презентация Вячеслава Соболева была посвящена биотехническим мероприятиям, что проводятся на территории Парка. Ребята узнали результаты таковых в 2017 году и как они помогают определить размер популяций различных животных. Часть беседы была посвящена привлекательности профессии и тем возможностям, что она может дать. Например, наблюдать зверя в его естественной среде обитания. Для особо заинтересованных Вячеслав Соболев даже порекомендовал учебные заведения, где можно профессии охотоведа обучиться. Речь шла о Российском государственном аграрном заочном университете в Балашихе (Московская область) и Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

Совсем недавно, 12 марта, школьники во главе со своим руководителем Евгенией Боголеповой и в сопровождении старшего госинспектора Константина Воробьева посетили лесопильный цех. Его начальник, Александр Нефедов, рассказал ребятишкам обо всем многообразии оборудования в его хозяйстве, продемонстрировал механизм, что состаривает доску, и дал полюбоваться на работу ленточного станка.

Юные лесники из «Онежского Поморья» в начале года тоже время зря не теряли. Участники Летнезолотицкого школьного лесничества поучаствовали в мастер-классе по лепке из глины, что провела приехавшая из Кенозерья Елена Калитина, сотрудник отдела экопросвещения.

В ходе занятия Елена познакомила детей и взрослых жителей Летней Золотицы с основными способами лепки (конструктивным, пластическим, комбинированным и ленточным) и рассказала, когда лучше какой применять (например, посуду лепят ленточным способом). По окончанию занятия его участники ушли с замечательными глиняными совушками, которых им удалось вылепить самостоятельно. Кроме того, некоторые дети даже взяли глины к себе домой, чтобы продолжить практику.

Разумеется, занятия в рамках проекта будут продолжены. В ближайших планах – познакомить детей заповедных территорий с работой начальников секторов, администраторов визит-центров, специалистов транспортной службы.