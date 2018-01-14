В Архангельске почтили память Олега Павловича Табакова

Это произошло вчера на творческом вечере известного кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Открытая библиотека». Собравшиеся в зале почтили память великого русского актера минутой молчания.

Киновед рассказал зрителям об Олеге Табакове, который до последнего дня принимал участие в спектаклях. Долин подчеркнул, что представить ХХ век без Табаков невозможно.

Также Антон Долин высказал свое мнение, что самой главной ролью актера, которую сыграл Олег Табаков, стала роль Обломова в фильме режиссера Никиты Михалкова (тут, по мнению редакции можно поспорить).

«Это главный герой всей русской литературы, русской культуры.[...] Он с одной стороны тюфяк, а с другой – глубоко трагическая фигура. Обломов забавный и несчастный человек. Он и лишний человек, и драгоценный человек. Табакову удалось сыграть все противоречия человеческой личности», - цитата по ФАН.

Напомним, Олег Павлович был в команде молодых московских актеров, организовавших театр «Современник», из которого он в свое время перешел к своему другу Олегу Ефремову в МХТ им. Чехова, а после кончины последнего возглавил театр.

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