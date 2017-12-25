"Ужасный персонаж". Архангельский священник обсудил образ Скарлетт О'Хара

«Женщина на Западе и в России» — первая беседа на эту тему прошла в центральной библиотеке Северодвинска им. Н.В Гоголя. Своей точкой зрения поделился священник Александр Лашков.

По его словам, если женщина следует мужской модели поведения, она теряет себя. А ее независимость — путь в пропасть. Священник предложил рассмотреть несколько эпизодов из произведений зарубежной литературы, особое внимание уделив роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

«Образ Скарлетт О’ Хара — иллюстрация западной женщины, — пояснил отец Александр. — Из романа читатель узнает, как главная героиня относится к Богу, Церкви, мужчинам, мужу, детям и деньгам. Обладая мужеством для решения трудных задач, Скарлетт не смогла сохранить в себе женщину. Это стало причиной ее личной трагедии. Нелицеприятную оценку главной героини дает ее муж Ретт Батлер: "Нечего строить из себя богомолку и образцовую мать! Да у любой приблудной кошки материнской любви больше, чем у тебя! Что ты сделала для своих детей? Уэйд и Элла боятся тебя до смерти, и, если бы не Мелани Уилкс, они бы вообще никогда не узнали, что такое любовь и внимание…". Похожую оценку могут дать своим женам современные мужья. И это ужасно. Исчезают женственность, материнские чувства, нежность и любовь». Священник напомнил слова из посланий апостолов Петра и Павла о том, какой должна быть женщина — христианка: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям» (1 Пет. 1 гл. 3—5).

Следующие беседы отца Александра состоятся 11 и 18 февраля в 15:00 в Центральной библиотеке.

Встреча стала частью проекта «Литературная гостиная «Добротолюбие», который посвящен углубленному изучению евангельских истин на основе учения святых отцов Церкви и мировой художественной литературы.

(по материалам Архангельской епархии)