Самый медийный мэр. У Игоря Скубенко появится авторская колонка в газете

Глава Северодвинска Игорь Скубенко будет вести авторскую колонку в газете «Северный рабочий».



- 1 февраля я открыл свой канал на Ютубе. Авторская колонка в газете - еще один мой личный проект, направленный на повышение информационной открытости муниципальной власти. Об этом меня не раз просили наши горожане и ветераны, читающие газету, - подчеркнул глава Северодвинска.



Игорь Скубенко добавил, что вести колонку собирается лично и самостоятельно, без привлечения специалистов пресс-службы или журналистов издания, как и свою страницу «Вконтакте».



- В марте «Северному рабочему» исполнится 81 год. Я хочу, чтобы газета жила и процветала, а её читатели - первыми узнавали об актуальных темах и событиях из жизни Северодвинска, поэтому и согласился на предложение издания. Писать буду на разные темы: о городских проблемах, работе с губернатором Игорем Орловым и областным правительством, федеральных трендах и мировой повестке, - заявил глава муниципалитета.



Игорь Скубенко уточнил, что его авторская колонка будет выходить в пятничном номере газеты, который подводит итоги прошедшей недели.



- Мы обсудили этот вопрос на встрече в редакции. Я договорился с главным редактором Еленой Никитиной, что моя колонка будет еженедельной и встанет под отдельной рубрикой на третью полосу, - подвёл итог глава Северодвинска.