Фантазии Мединского. Когда министр загибает

Главу российской культуры Владимира Мединского хотят лишить учёной степени. Докторской. Не за плагиат, в котором уже уличили некоторых известных деятелей. Эксперты ВАК усомнились в научной ценности его диссертации. На этом моменте настаивает министр образования Ольга Васильева. Такой синий чулок, прости господи, какого стены российского Белого дома не видели, кажется, с августовского путча 91-го. Интересная всё-таки политика у нашего президента – на экономику ставить либералов, а на идеологический фронт посылать патриотов-консерваторов. Ну, да его право…

Дословно Васильева сказала вот что: очень важный момент - это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть. То есть, вытаскивает наше ленивое общество на дискуссию. Ну-ну…

Я к Мединскому приглядываюсь давно, ещё с тех пор, когда он в Госдуме заседал. Фракция «Единая Россия», разумеется. В те годы его часто приглашали экспертом на дневное ток-шоу 5 канала. И однажды он выдал. Рассказал, что его сынок ходит в самую простую московскую школу, в которой учились 7 Героев Советского Союза. И при таком богатстве учебное заведение носит имя литературного критика Виссариона Белинского, которого хрен кто помнит. У других школ один герой, так им гордятся, а здесь… зажрались героями, короче.

Это выступление было из серии маленькая ложь рождает большое недоверие. Дело в том, что речь шла о моей родной 19-й. И простой она никогда не была из-за соседства с Домом правительства (Дом на набережной). Контингент в ней учился соответственный. А уже в 60-е ХХ века школа стала специальной английской, со стратегическим соседством с Британским посольством. В 90-е годы там первый звонок давал действующий президент США Билл Клинтон. Та ещё простота…

И это напрямую касается школьных Героев 19-ой. Не уверен в их точном количестве… но имена все известные как раз по причине именитых родителей. Нет, я даже не намекаю на коррупцию в таком святом деле… просто даже министрам базар фильтровать надо. И думать, что несёшь с экрана телевизора.

Лично для меня загадка, чем приглянулся в главные культурологи страны именно историк Мединский. По мне так это место предназначено для людей других профессий. Вот театральный критик Михаил Швыдкой, системный либерал (и еврей до кучи) был там на своём месте. А Мединский… наверное, как и его предшественница на этом посту химик-технолог Екатерина Фурцева, выделялся бескомпромиссной преданностью делу… тому самому делу.

Но вот нависли тучи - Cооснователь "Диссернета" Андрей Заякин сказал, что "теоретически президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией экспертного совета ВАК, но на практике такого не было". Впрочем, еще один из сооснователей "Диссернета" Кирилл Михайлов отметил, что для Мединского такое "могут организовать", но "это будет скандал".

Может быть министр (любой) без докторской степени? Сколько угодно. Но гордыня оказалась сильнее разума и просто трезвого расчёта. Такое бывает, я сталкивался.

Что, Мединский такой уж ретроград? Ни разу. В истории с кинофильмом «Матильда» он выступил вполне прогрессивным чиновником, сказав, что раз государственные деньги потрачены, то у ленты нет другого пути, как только выйти на экраны страны максимальным количеством копий. Но это, что касается чужого. А вот своего…

Диссертация была на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Чувствуете провокационность и ангажированность? Тут можно спорить до опупения, что и делают. Для кого-то Иван Грозный преобразователь и собиратель земель, а для кого-то кровавый параноик и сексуальный психопат, думаете, одно с другим в те времена не сочеталось? Вопрос в том, как преподать ту или иную личность, что поставить в красный угол, на чём сделать главный акцент. Но ни в коем случае не замалчивать ни плохого, ни хорошего, иначе это будет не история. Я сам противник трактовки образа Иоанна IV, представленного нам Павлом Лунгиным, у которого по экрану не царь-самодержец выступает, а какой-то мелкий бес мельтешит. Хотя по изученным режиссёром документам психопатия у Вани была налицо плюс всякие стыдные болезни.

Несомненная заслуга Мединского-историка заключается в доказательстве того, что в Средневековой Европе вовсю бушевали информационные войны, направленные в основном против Руси. Как вам такой триумф министерской мысли - в конце XV века Иван III сбросил ордынское иго и смело вышел на международную арену. Его сын Василий III вступил в борьбу за „киевское наследие“ с Польско-Литовским государством и Ливонией. Его победоносные походы привели к тому, что на Европу буквально обрушился поток негативной информации о России, распространяемой польскими королями и правителями Ливонии. Интересно, из какого рога обрушился тот поток?

Примечательно, что Мединский вообще не историк по базовому образованию. Он выпускник факультета журналистики Института международных отношений. Знаете, кого целево готовили на этом факультете? Пропагандистов. Причём как в советские, так и в постсоветские времена. И ещё в 90-е будущий культурный министр занимался наукой политологией, даже что-то по этому профилю защитил. А как вы думаете, за какие ещё заслуги берут во фракцию «Единая Россия», если больших денег за душой нет?

Есть в научном труде Мединского более чем спорный момент, будто бы пьянство нехарактерно для русского человека в принципе, а знаменитое изречение царя Петра про питие, что на Руси и есть веселье, как раз и означает тлетворное западное влияние… не хрен Петруше было по Голландиям шляться. Примерно такой же глубина пассаж про нехарактерные для русского народа половые извращения… но в этом совсем не хочется разбираться. Потому что и смешно, и противно.

А вот про научные авторитеты Мединского. В своём труде он несколько раз ссылается на Платонова. Но не на Андрея - Критерием положительной или отрицательной оценки, — по словам нашего современника — известного русского ученого и мыслителя О.А.Платонова, — могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда».

Мыслители, конечно, разные бывают, в смысле нравственной и политической ориентации. Но этот О.А. – нечто особенное. Ибо больше известен как последовательный отрицатель Холокоста и автор книг вроде «Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации», «Загадки Сионских протоколов» и «Бич Божий. Величие и трагедия Сталина». Его книги успешно торговались с лотков в 90-х у Музея Ленина в Москве. Да и сейчас где-то предлагаются, спрос есть всегда, пусть и небольшой.

Сейчас мне могут предъявить, что вот набросились либералы на бедного патриота Мединского, добивают ногами, а Черток к ним присоединился. Ни в коем разе. Мединский мне в роли главы Минкульта не мешает - не хуже и не лучше многих. Лишь бы Никиту Михалкова не сажали на его место, тут я действительно очень расстроюсь и даже разозлюсь.

Меня другое интересует. По каким критериям у нас назначают министров? Вот вопрос вопросов… хоть в «Что, где, когда?» посылай.

Леонид Черток