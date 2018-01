Андрей Звягинцев снова борется за "Оскар". Полный шорт-лист кинопремии 2018 года

Российская кинодрама «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар» за 2018 год.

Напомним, лента того же режиссера «Левиафан» в 2014 году претендовала на самую престижную кинопремию мира, но уступила польской «Иде» по субъективным причинам.

Полный шорт-лист «Оскара-2018» выглядит так:

Лучший фильм года

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Прочь"

"Леди Птица"

"Призрачная нить"

"Секретное досье"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая режиссура

"Дюнкерк", Кристофер Нолан

"Прочь", Джордан Пил

"Леди Птица", Грета Гервиг

"Призрачная нить", Пол Томас Андерсон

"Форма воды", Гильермо дель Торо

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, "Зови меня своим именем"

Дэниел Дей Льюис, "Призрачная нить"

Дэниел Калуя, "Прочь"

Гэри Олдмен, "Темные времена"

Дэнзел Вашингтон, "Роман Израэл, Esq."

Лучшая мужская роль второго плана

Виллем Дефо, "Проект "Флорида"

Вуди Харельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Ричард Дженкинс, "Форма воды"

Кристофер Пламер, "Все деньги мира"

Сэм Рокуэл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая женская роль

Салли Хокинс, "Форма воды"

Френсис Макдорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Марго Робби, "Я, Тоня"

Сирша Ронан, "Леди Птица"

Мэрил Стрип, "Секретное досье"

Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж, "Ферма "Мудбаунд"

Элисон Дженни, "Я, Тоня"

Лесли Манвил, "Призрачная нить"

Лори Меткаф, "Леди Птица"

Октавия Спенсер, "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий

"Любовь - болезнь"

"Прочь"

"Леди Птица"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий

"Зови меня своим именем"

"Горе-творец"

"Логан"

"Игра Молли"

"Ферма "Мудбаунд"

Лучший фильм на иностранном языке

"Фантастическая женщина"

"Инсульт"

"Нелюбовь"

"О теле и душе"

"Квадрат"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Бэби босс"

"Добытчица"

"Коко"

"Фердинанд"

"С любовью, Винсент"

Лучшая песня

Mighty River, из фильма "Ферма "Мудбаунд"

Mystery Of Love, из фильма "Зови меня своим именем"

Remember Me, из мультфильма "Коко"

Stand Up For Something, из фильма"Маршалл"

This Is Me, из фильма "Величайший шоумен"

Лучшая работа художника-постановщика

"Красавица и чудовище"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

Лучшая операторская работа

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Ферма "Мудбаунд"

"Форма воды"

Лучшая музыка

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший монтаж

"Малыш на драйве"

"Дюнкерк"

"Я, Тоня"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшие визуальные эффекты

"Бегущий по лезвию 2049"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Стражи галактики-2"

"Конг: остров черепа"

"Война за планету обезьян"

Лучший дизайн костюмов

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"

Лучший звуковой монтаж

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший звук

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший грим

"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Лучший художественный короткометражный фильм

"Начальная школа Де-Калб"

"Одиннадцать часов"

"Мой племянник Эммет"

"Тихийребенок"

"Watu Wote: Все мы"

Лучший документальный короткометражный фильм

Edith+Eddie

Heaven is a traffic jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Лучший документальный полнометражный фильм

"Абакус достаточно мал для тюрьмы"

"Лица, деревни"

"Икар"

"Последние люди в Алеппо"

"Стронг-Айленд"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дорогой баскетбол"

"Вечеринка в саду"

"Лу"

"Негативное пространство"

"Бунтующие рифмы"

В этом году церемонию вручения "Оскара" проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Финальное голосование за обладателей награды состоится с 20 по 27 февраля, лауреаты будут объявлены 4 марта. Ведущим шоу второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.

Отметим, что в России кино снова становится «важнейшим из искусств» на грани политической провокации и цензуры. Об этом читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.