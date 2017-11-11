Кенозерье раздает подарки детям с заповедных территорий

Сладкие подарки от ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» в канун главного зимнего праздника получили воспитанники детских садов, ученики начальных классов, участники школьных лесничеств и Школ юного экскурсовода деревень Кенозерского национального парка и близлежащих населенных пунктов национального парка «Онежское Поморье».

Подарки детям, как и полагается, вручали Дед Мороз и Снегурочка. Например, в Летней Золотице бороду и кафтан на себя надел Михаил Каторин, а роль его «внучки» примерила на себя Нелли Колтовая. Государственный инспектор Василий Каторин за рулем снегохода изображал «северного оленя». Сказочные персонажи, посетив Летнюю Золотицу и Пушлахту, очень осчастливили детей, подарив им настоящий праздник. В Пертоминске, Лямце, Лопшеньге и в Пурнеме детей поздравляли на торжественной общешкольной линейке.

В Кенозерском национальном парке в деревне Морщихинской подарки развозили в санях на лошадке сказочные персонажи Вьюга, Дед Мороз и Снегурочка. Для детей деревень Вершинино, Почи и Усть-Почи были организованы торжественные линейки, где сотрудники Парка поздравили ребят с Новым годом и вручили подарки.

Кроме того, в Онежском Поморье не забыли и о старшем поколении 30 декабря девочки из Лопшеньского школьного лесничества навестили пенсионеров и вручили им календари «Онежского Поморья». Подобный приятный сюрприз ждал и долгожителей Летней Золотицы и Пушлахты – от детишек им, кроме календарей, достались и поздравительные открытки, сделанные своими руками.

Средства для создания новогоднего настроения для юных жителей заповедных территорий были собраны благодаря проекту «Друзья Парка – детям Кенозерья». Парк выражает искреннюю благодарность организациям и людям, что откликнулись на эту инициативу и помогли подарить новогоднее настроение каждому маленькому жителю национальных парков: ИП Седунов Николай Анатольевич, ООО «Гараж29», ООО «Партнер НП», ООО «РУСДОМ», ООО «Ярнефтепром плюс», ООО «МИКС медиа» (Норд медиа), , компания «Барс», ИП Точилов Д.В., ИП Фомин П.В., ИП Бирюков, директору «Архлес-сервис» (торговая сеть «Лес и Дом») Андрею Гениевичу Горьковенко, Марине Викторовне Еремеевой, Алексею Вячеславовичу Баранову.