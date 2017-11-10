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С возвращением! К дню рождения поэта Николая Рубцова

Восемьдесят два года исполнилось бы 3 января русскому поэту Николаю Рубцову.

Его первый сборник «Лирика» подарила мне в 1966 году на день рождения одноклассница. Пытался читать. Увы, фантастика и приключения занимали воображение. Лишь через год, испытав первые муки безответной влюблённости, вернулся к тоненькой книжке из двадцати пяти стихов. Наизусть выучил ставший позднее шлягером «Букет», «Соловьи» и, конечно же, «Осеннюю песню», заканчивающуюся близко и понятно для несчастного воздыхателя:

На меня надвигается
Темнота закоулков
И архангельский дождик
На меня моросил.

     Говорят, что от взаимной любви рождаются дети, от неразделённой – стихи. Или то, что за них принимают страдающие сочинители. Подражал Рубцову. Указал мягко, тактично на сей факт первый встреченный «живой» поэт Валерий Аушев, возглавлявший в те годы литературное объединение при архангельской газете "Северный комсомолец". Открыл он юным балбесам чудесный мир Николая Рубцова. И началась любовь длиной в жизнь, появилась вершина, у основания которой можно ходить-бродить, голову задирать вверх, любоваться белоснежностью и возвращаться уставшим в родное болото. От плетения рифм зарёкся, бледной тенью Поэта Божьей милостью быть не хотелось.

     С тех пор Рубцов рядом и в горести, и в радости, в дороге, и в покое. Менялись от износа томики стихов, иные дарил попутчикам земным. Менялась с годами и стихия Рубцова, некогда тонкий лирик превратился в мудреца, родного, не заумного, понятного и простого. Об этой вышней простоте говорит Борис Пастернак:

В родстве со всем, что есть уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

  Нет ничего сложнее этой простоты. И ныне годами призашивши, летами принабравши пронзительно ощущаешь потребность именно в такой душевной «ереси». В стихах могут и должны содержаться пропорции тёплого золотого сечения, к ним стремятся подлинные творцы. Николай Рубцов, несомненно, в их числе. Потому и стихи его, не воспринимаясь чем-то инородным, увеличивают гармонию музыки Пахельбеля, Баха, Бетховена, Букстехуде, Вивальди, Моцарта, Рахманинова, других великих композиторов прошлого.

    Разносится над Емецким лугом, земной колыбелью Николая Рубцова «Ариозо» Иоганна Баха, звучат слова поэта:

Вернулся я - былое не вернётся
Ну что же? Пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг….

    Приходят в жизнь на миг люди и падают в Лету. Немногие возвращаются.

С возвращением, дорогой Николай Рубцов.

Емецкий луг, д.Зачачье

Александр Чашев

04 январь 08:58 | : Культура

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