В январе Архангельск посетит живой киноклассик

Встреча с живым киноклассиком, лауреатом множества международных кинопремий, любимцем Канн, Венеции и Берлина, не боящимся вступать в жёсткие диалоги с исполнительной властью, состоится в эту субботу, 30 января, в 18.30 в здании архангельской Кирхи.

Приезд Александра Сокурова пройдет в рамках всероссийского просветительского проекта «Открытая библиотека» при поддержке региональной школы кино InFilm.

Знаменитый режиссёр представит книгу «Диалоги с Сокуровым», совсем недавно вышедшую из печати.

Книга представляет собой сборник бесед Сокурова с другими знаковыми персонами современности — например, лауреатом Нобелевской премии по литературе-2015 Светланой Алексиевич, писательницей Людмилой Улицкой, режиссёром Кириллом Серебренниковым, гендиректором новостного проекта Meduza Галиной Тимченко и президентом благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Как видим, либеральная направленность налицо.

Ещё он привезёт с собой один из своих фильмов. Какой – пока секрет.