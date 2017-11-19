Российские СМИ: Денег всё больше, доверия всё меньше

Российские СМИ находятся в стадии затяжной стагнации.

К такому выводу пришел Фонд «Медиастандарт», основываясь на выводах социологических исследований.

За последние три года ни один регион из 85-ти не сделал качественный скачок в данном направлении… отмечается лишь незначительный рост по отдельным позициям.

Тем не менее, наиболее развита медиасфера в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях. К ним вплотную подбираются Приморский край и Ярославская область.

Немного улучшилась ситуация с прессой в Чукотском АО, Волгоградской, Кировской, Тверской, Кемеровской, Ивановской областях, Ставропольском крае и Республике Коми.

Что касается финансирования, то на поддержку СМИ (иными словами – приручение) российские регионы выделили в 2017 году более 40 млрд. рублей. Больше всего потратилась Москва – около тысячи рублей в пересчете на одного человека, меньше всех Пермский край – 13 руб.

При этом меньше всего журналистам доверяют именно в столице РФ, а также в Ингушетии и Тамбовской области. Ну, а больше всего в Крыму и Севастополе. Наблюдатели называют это отходняком после лжи украинских СМИ и надеждой на светлое будущее.

Архангельская область находится где-то в середине каждого пункта.