 Закончен прием заявок на кинофестиваль "Arctic Open"

Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов. Работы присланы со всего мира и со всей России. Всего фестиваль принял более 250 работ.

Наша страна представлена всем многообразием городов, и это не только арктические территории: от Москвы и Санкт-Петербурга, до Нижневартовска, Мурманска, Уфы, Челябинска, Хабаровска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Перми и Ялты.



В Международную программу заявились кинорежиссеры из Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, США, Великобритании, Китая, Польши, Грузии, Якутии и даже Индии и Италии.

Своим мнением об уровне присланных фильмов делятся члены отборочного жюри первого кинофестиваля стран Арктики.

Александр Перков, координатор международной программы: "Фестиваль "Arctic open" невероятно радует обилием работ в международной программе, разнообразием стран и качеством заявленных фильмов. Отборочное жюри испытало огромное удовольствие при просмотре работ и было приятно удивлено откликом и вниманием фильмейкеров со всего мира к нашему молодому фестивалю".

С ним согласен и Анатолий Конычев, координатор мастер-классов, председатель архангельского представительства Союза кинематографистов России: "Уровень работ достаточно высокий. Особенно стоит отметить документальные работы и полнометражные игровые фильмы. Приятно, что на фестиваль присылают работы известные отечественные кинорежиссёры и продюсеры. Многие работы, присланные на фестиваль, были участниками и лауреатами больших фестивалей как в России, так и в Европе".



Мария Лойтер, кинорежиссер и сценарист, магистр Лондонской школы кино внимательно оценивала поступившие фильмы: "Мы постарались, чтобы программа была разнообразная и заинтересовала как гостей фестиваля, так и жителей Архангельска. Представленные художественные и документальные фильмы расскажут истории десятка разных стран, покажут многогранность Арктики".



Среди последних присланных работ в национальной программе стала социальная драма "Блудный сын" Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей. "В бытовой суете и откровенных разговорах всплывает тема, запретная и болезненная для этой семьи, спокойствие которой старается сохранить главная героиня-дочь Надя", – так представляют работу авторы.

В международной программе последним принятым фильмом стал документальный "Every Song a Story" из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa. В маленькой общине высоко в горах, возле Хардангервидда, люди по-прежнему пишут песни, и это составляет основу их жизни. От колыбели и до могилы - песни используются, чтобы пересказывать старые истории, создавая новые, сохраняя наследие живым и развивающимся.



Также в пятерку последних присланных работ вошел фильм "24 снега" Михаила Барынина. Фильм - участник и победитель более 15 российских и зарубежных фестивалей. Работа вошла в специальную программу 67-й Берлинского кинофестиваля. "Нетерпимый климат арктической части Якутии. Вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает - 65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества" - это обычная жизнь обычного коневода, у которого каждый день - это борьба за выживание. Об этом документальный фильм якутского режиссера "24 снега".



Документальный фильм "Полярное братство" рассказывает о сотрудничестве советских и британских ВВС в 1941 году. Съемки год назад проходили и в Архангельске, на Кегострове, в порту Бакарица и на Красной кузнице. Режиссер - Никита Снегов, а автором и рассказчиком в фильме выступил Валдис Пельш. Фильм представлен на конкурс продюсером, редактором Еленой Потаниной, известной больше как участница элитарного клуба "Что? Где? Когда?".

"Первые месяцы войны были для Советского Союза самыми тяжёлыми. Фашисты наступали со всех сторон, а страна только готовилась дать им отпор. Военной техники, и особенно авиационной, было недостаточно". Зрителям в мельчайших подробностях, живых воспоминаниях и ярких красках открывается малоизвестная страница истории Великой Отечественной войны.



Запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, успела и постапокалиптическая короткометражка "Поле клевера", режиссера Натальи Тумовой. "… Миа прожила в "убежище" всю свою сознательную жизнь. Однажды она встречает человека, который уверяет ее, что там на поверхности есть жизнь. Такие, как он, считаются здесь преступниками…", - таков анонс фантастического фильма.



У отборочной комиссии остались считанные дни, чтобы сформировать шорт-лист, то есть список тех фильмов, которые будут бороться за главные призы: "Лучший документальный фильм: короткометражный/полнометражный", "Лучший игровой: короткометражный/полнометражный", ГРАН ПРИ и специальные призы. Два конкурсных жюри, русское и иностранное приступят к работе 15 октября.

Фестиваль «Arctic Open» пройдет в Архангельске и Северодвинске 7-9 декабря 2017 года. Именно в эти дни зрители смогут увидеть конкурсные работы и встретиться с авторами фильмов. Следите за нашей программой.

Организатор – Поморский культурный фонд «Берегиня»



