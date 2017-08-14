 Кенозерское небо едет в Москву

Речь идет о «небе», созданном в конце XVIII века для часовни Тихвинской иконы Божией Матери деревни Хвалинская (Орлово), которое станет экспонатом уникальной выставки «Культура и быт Русского Севера», что откроется 19 октября во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Полный комплекс восстановительных работ и реконструкцию одной утраченной угловой грани выполнили специалисты ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря Александр Горматюк, Александр Фролкин, Андрей Шутылев и Роман Носов. Роман Студенников, заведующий мастерской реставрации мебели, произвел реставрацию изъеденной жучками основы двух радиальных граней.

На выставке, что объединит историческое наследие Парка и музея-заповедника «Кижи», «небо» пробудет до 22 декабря. В Кенозерье памятник будет представлен в музее «Рухлядный амбар».

В ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря закончена реставрация и еще одних «небес» - полного комплекса реставрационных работ, что выполнили Александр Горматюк, Александр Фролкин, Андрей Шутылев и Роман Носов, удостоилось алтарное «небо», созданное в конце XIX века для церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Почезерского погоста деревни Филипповская.

Реставраторы также восстановили живопись на четырех угловых гранях и полностью реконструировали три утраченных угловых паруса.

Отреставрированное «небо» будет хранится и экспонироваться в музее «Рухлядный амбар», а в храме будет установлена качественная копия.

Напомним, что в июле этого года в церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Почезерского погоста была установлена копия «неба», украшавшего молельный зал культового здания. Реставрация 16-гранного неба также была выполнена в ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря.

«Сотрудничество Парка и ВХНРЦ по реставрации расписных небес началось в 1997 году. За эти 20 лет специалистами центра им. академика Грабаря отреставрировано уже 10 комплексов монументальной живописи Кенозерья из 17. Надеемся, что сотрудничество будет продолжено», - подчеркнула Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов Парка.