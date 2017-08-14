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В космос по срочному. Рецензия на фильм «Время первых» Дмитрия Киселёва

Наконец-то добрался до самой громкой (пока) премьеры 2017-го. Хвалят все, от критиков до зрителей, включая членов собственной семьи рецензента. Говорят, тот же порыв, что и на «Легенде № 17» - хочется встать и аплодировать нашим ребятам-космонавтам, забившим в шестидесятых такой гол американцам.

Ну, это от настроения зависит. Лично мне никогда не были понятны эти космические гонки сверхдержав, ставящие под угрозу жизни не самых последних в стране парней (и девчат). Это же космос, Вселенная… полная неизвестность. Вдруг из его недр какая-нибудь гадость неприрученная вылезет, как в «Дне независимости»? Всем миром придётся отбивать… любой американский фильм подобной тематики на этом строится.

Но тут уж, как было, так и было. В 1965-м году советская космическая наука решила натянуть нос космической науке американской. Страна (СССР) об этом знала? Как минимум, догадывалась, мы тогда конкурировали во всём, от кино до мороженого. Естественно, что подробностей о том, что корабль «Восход-2» не был толком подготовлен к этому поистине каскадёрскому трюку, до нас (народа) не довели. Только представьте, никто толком не знал, что ждёт космонавта в открытом космосе. Вдруг сразу же умрёт от неизвестной земной науке радиации? Или разорвёт его… или ослепнет? Ведь Белку-Стрелку в открытый космос не выпустишь… вот и рисковали людьми.

Ну, а довели бы до народа правду? Разве кто-то вышел на митинг в защиту жизней героев-космонавтов? Мы все воспитывались в готовности к самопожертвованию, лишь бы цель была. Лечь под танк с гранатой, надорваться на строительстве какой-нибудь ГЭС, сгореть в атмосфере… без разницы. Целого генсека на наших глазах сняли за год до этого полёта, народ только головой покачал – значит, было за что.

И вот перед нами полудокументальная реставрация тех событий. Я уже не раз признавался в полном равнодушие к космической тематике. То есть, минут сорок в середине фильма я позевывал, глядя на кувыркание «Леонова»-Миронова в безвоздушном пространстве… представляя, как оно выглядело в павильоне на зелёном фоне. Всё-таки мосфильмовское прошлое очень вредит зрительскому восприятию.

А интересовали меня, как обычно, бытовые детали, как-никак помню себя в этом времени, целых шесть лет было.

И в который раз вспоминаю знаменитую репризу Михаила Жванецкого - баночное пиво, омары, крики "Я разорен!" или "Мне в Париж по делу срочно!" хоть и русским языком, но ни исполнитель, ни аудитория этого языка пока не понимают. Тоже, кстати, миниатюра про кино, только перестроечное. У нас то же самое, но в обратном направлении – воссоздать советские реалии всё сложнее и сложнее. Особенно людям, тогда ещё не родившимся, они то время представляют по… даже не знаю, чему. (Вот с царём Николаем и его балеринкой попроще, там из нас никого не было рядом).

Режиссёр картины Дмитрий Киселёв до этого снимал хорошо знакомую его возрасту  атмосферу «Ёлок» и «Чёрной молнии». Так что будем считать, что рождённый в конце 70-х ещё бережно обошёлся с историей советского периода.

Известно, что Киселёв получил уже запущенный в производство фильм с полным набором классных актёров. И начал делать из Евгения Миронова и Константина Хабенского с их диапазоном от адмиралов и смершевцев до спившихся географов и зачморенных салабонов… героические барельефы. Оба играют реальных людей, значительно младших их по возрасту. И это постоянно вылезает, в историю со сломанной ногой Беляева и заступничество напарника Леонова перестаёшь верить в самом её начале.

Стоп, никто не сомневается в человеческой порядочности Алексея Архиповича. Он её не раз доказывал, хотя бы когда вышел «К барьеру» против антисемита Макашова. Только надо представлять уровень той дисциплины, что была в главном советском отряде – отряде космонавтов. Да у меня самого двоюродный дядя-военный в те годы работал по космической программе… такой долдон, прости-господи!

Именно эта барельефность главных героев и ломает всю линию картины, изобилующую подколками в отношении того строя. Моё отношение к советской власти известное… но мы же смотрим кино, призванное рассказать молодым о той странице отечественной истории, за которую не стыдно. Рассказать максимально правдиво, иначе не поверят.

О том, что семья Алексея Архиповича Леонова в конце 30-х была репрессирована, как принято говорить – пострадала от сталинского режима, я раньше не знал, но и не удивился. В хрущёвском варианте отряда космонавтов кого только не было… сам Гагарин провёл военное детство на оккупированной немцами территории, при Брежневе он бы вряд ли стал САМЫМ ПЕРВЫМ, да и вообще включённым в программу. Ещё раз поражаюсь силе духа Алексея Архиповича, я бы такое детство той власти хрен простил… ну так и не космонавт ни разу.

А вот то, что Сергей Королёв сидел, известно было всегда (мне, по крайней мере). Тем не менее, его фраза «Мы, народ, который всегда летает в кандалах, но, если их снять…» вряд ли является прямой цитатой. Просто потому, что сам генеральный конструктор был человеком умным, учёным жизнью, поротым… и не стал бы лишний раз смущать души своих подопечных. Владимир Ильин («Королёв») как всегда убедителен… в данном случае на грани гениальности, но что же за сложнейшую задачу перед ним поставили создатели ленты?! Сравните приведённую выше фразу и вот эту от того же персонажа - «А обосраться перед всем миром можно?!». Понятно, что в таком неординарном человеке бушуют нешуточные страсти… но только не на публику. Времена всегда ещё те – эту нехитрую истину их поколение усвоило через лагерную пыль.

Как раз на фоне такого Королёва главные герои фильма – космонавты упрощаются, дальше некуда. Идут в неподготовленный космический корабль, как в могилу, как овцы на заклание, ведь прямо на их глазах сгорает инженер, проводивший предполётные испытания. В итоге нравственным победителем выступает начальник отряда космонавтов, известный сталинский долдон (и дедушка мой одноклассницы) Николай Каманин, на все королёвские душевные порывы отвечающий одной лишь фразой – «Мы не имеем права из-за одного человека рисковать престижем Родины»… нокаутирующий удар в челюсть современному либерализму. А как же иначе, если космонавты идут за начальником, а не генконструктором. И Брежнев с Каманиным согласен, бровастый генсек появляется в кадре лишь для того, чтобы поставить словесную визу на смертный приговор героям космоса.

Всё, что происходит после этого, вплоть до чудесного спасения среди снежного безмолвия Пермского края (прямо-таки рокового для актёра Хабенского), можно считать потрясающим везением вопреки всем обстоятелствам и расчётом на русский авось. Вынужденный героизм из-за штурмовщины, системных ошибок и традиционного разгильдяйства… да сколько же можно!

Нанесли пощёчину бездушной советской власти (конечно, это не гвоздь в крышку гроба, как в «Грузе-200»)? Молодцы. Но попутно превратили живых персонажей Миронова и Хабенского в гипсовых трубачей-пионеров. Ведь даже супергерои-мутанты из американских комиксов к десятой странице начинают обрастать деталями быта и личными отношениями, напрямую не касающимися их героических будней. Наших же космонавтов наградили не жёнами, а бессловесными манекенами (зачем на такую роль приглашали талантливую Лену Панову, мне непонятно), финальную же сцену с дочкой я до этого видел минимум в десяти картинах разного жанра и стран-изготовителей.

Это уже не говоря о мелких огрехах. Например, с традицией космонавтов пИсать на колесо автобуса, везущего их на стартовую площадку. Вообще-то здорово, что они хотя бы сохранили способность к естественным оправлениям. С одним нюансом – для этого в те годы пришлось бы снять скафандр полностью (а кто разрешит?!). Не было в нём ширинки, как нам показывают. Откуда знаю? От друга, работавшего когда-то на Научпопе, у него целый цикл устных рассказов, посвящённый космическо-сортирной тематике.

Но, если сравнить «Время первых» с тем ужасом, что был в «Гагарине. Первый в космосе», это настоящий прорыв. Хоть поздравляй создателей…

Леонид Черток

18 сентябрь 16:25 | : Культура / ПроКино

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