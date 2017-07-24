О чуде чуди. Еще одна тайна Поморья

(Продолжение темы, предыдущая статья «Шаманы Сейда»: http://rusnord.ru/culture/39244-shamany-seydy.html )

В 1903 году в индийском городе Пуна издана книга Балагангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах», в которой автор доказывает, что Арктика была прародиной индоевропейских («арийских») народов и что именно в Приполярье складывались древнейшие религиозные книги человечества – индусские «Веды» и зороастрийская «Авеста».

Доказательства исследователя построены на филологическом и историческом исследовании текстов «Ригведы» и «Авесты», а также данных астрономии, геологии, гляциологии, археологии и сравнительной мифологии.

Анализируя тексты «Авесты», Тилак нашел в них описание шестимесячных дней, и шестимесячных ночей, и ночей, длящихся десять месяцев, и двух летних месяцев, когда «холодно для воды, холодно для земли, холодно для деревьев».

Согласно теории Тилака основы религиозных представлений арийских племен сложились в период последнего межледниковья, то есть 40–30 тысяч лет назад, и, по его словам, «это дело рук изначальных арьев, живших на своей родине где-то вокруг Северного полюса». Когда здесь стало невыносимо холодно, население Арктиды отправилось на юг, оставив многочисленные археологические и топонимические следы на северных землях.

Если принять во внимание доказательства Б.Г.Тилака и других исследователей теории «полярной прародины», допустив, что они имеют отношение к гипотетическим протоиндоевропейским народам, населявшим в указанные годы и территорию нынешней Архангельской области, то время их исхода на юг можно датировать в интервале между IV и II тысячелетиями до н.э.

Следует сказать, что древнейшая археологическая культура Поморья (совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе и имеют общие черты) представлена памятниками эпохи мезолита и неолита.



К эпохе мезолита относится «Каргопольская культура» (6000-1200 до н.э.). Территория её распространения - в районе озёр Лаче, Воже, Кенозера и отчасти Белого озера.



К эпохе неолита относятся: «Культура ямочно-гребенчатой керамики» и «Беломорская» культура.



Культура ямочно-гребенчатой керамики (3200-1500 до н.э) была распространена в лесной полосе Восточной Европы: на севере до Финляндии и Белого моря, на юге - до лесостепи (верховья рек Воронеж и Дон). Её носители – европеоиды.



Местом распространения Беломорской культуры (3000-1000 до н.э.) было побережье Двинского и восточной части Онежского заливов Белого моря. Её носители – европеоиды.



В 1979 г. у села Попово Каргопольского района Архангельской области С.В. Ошибкиной во время полевых работ были обнаружены и изучены погребения с культурой мезолитического облика. Могильник находится на правом берегу р. Кинемы, впадающей в оз. Лача с востока, в 4 км от устья, датируется VIII-VI тыс. до н.э. Вещевой материал сходен с таковым культуры Кунда (8000-5000 гг. до н.э). Погребение: скелет мужской. Возраст погребенного 50-60 лет. Рассмотренные материалы позволяют охарактеризовать мезолитическое население Каргополья как высокорослых европеоидов.



В книге А.А.Куратова «Археологические памятники Архангельской области» содержится описание 36 памятников археологии, расположенных на территории Холмогорского района и датируемых III - I тысячелетиями до н.э.

В 2010 году автором этих строк издана книга «Тайны языка земли холмогорской», в которой приведены результаты топонимического исследования субстратных гидронимов Холмогорского района Архангельской области. Для их этимологизации использовались языки т.н. «официальной» версии происхождения географических названий Русского Севера – саамский, финно-угорские и русский. В качестве дополнительной гипотезы автор рассмотрел возможность наличия протоиндоевропейского пласта гидронимии исследуемого региона. Этимологии топонимов раскрывались при помощи санскрита.

Вывод по итогам работы: гипотезу «протоиндоевропейского прошлого Севера», взятую автором в качестве дополнительной к «официальной» версии, в процессе топонимического исследования опровергнуть не удалось.

Примеры «санскритских» этимологий холмогорских гидронимов: http://rusnord.ru/culture/38027-esche-odna-tayna-pomorya-shveta-dvipa-severnaya-dvina.html .



В то же время немногочисленные группы саамов (к европеоидам не относятся) могли появиться в здешних краях не ранее середины I–го тысячелетия до н.э. Таким образом, получается, что не меньше одного тысячелетия территория Севера Европы была безлюдна и на этом основании протоиндоевропейские топонимы дойти до наших дней не могли. Не должно быть и памятников археологии, датируемых «временами безмолвия».



Но может быть, на юг ушли не все жители Арктиды?



В мифах и легендах народов Севера, Урала, Сибири и даже Алтая говорится о народе, который застали их предки, придя в земли нынешнего их обитания. И почти везде народ этот именуется чудью.



В этимологическом словаре русского языка М.Фасмера значение этого слова раскрывается следующим образом: «Чудь ж., род. п. -и – название древнего фин. населения [бывш.] Псковск., Новгор. Арханг., Олонецк. губ. (Подв., Кулик.), также в [бывш.] Перм. губ. и Сибири (ЖСт., 1899, вып. 4,516; Этногр. Обозр. 4, 220 и сл.; см. также Патканов, KSz I, 261 и сл.). В любом случае это название было занесено на Восток русск. переселенцами. Финно-угроведы сомневаются в происхождении этих слов из русск. чудь, как это предполагает Кипарский (212); ср. Э. Итконен (UAJb. 27, 43), чье собственное сближение саам. слов с фин. suudе ‘затычка, клин’ не представляется мне убедительным. Из русск., возм., происходит коми t ;s;ud ; – название народа, жившего прежде на территории коми (Вихм. – Уотила 304 и сл.)».



Мнение М.Фасмера о том, что чудью являются финно-угры, ранее разделяла и официальная наука. Не согласны с ним лишь финно-угорские народы и саамы.



В саамском языке слово чудть означает «чужой». Чудью саамы называли даже скандинавские племена, промышлявшие разбоем на Кольском полуострове.

Из истории известно, что племена чуди к IX веку были расселены по северо-западу Европы, имели своих князей, военноначальников, дружины, вступали в союзы с другими племенами.



В «Повести временных лет» за 859 год Нестор сообщает, что «варяги из заморья обложили данью чудь, словен, мерю и кривичей». Запись за 882 год: когда Олег «отправился в поход и взял с собой много воинов: варягов, чуди, словен, мерян, весь и кривичей и пришёл к Смоленску и взял город».



Из летописных источников известно, что знатные представители чуди жили в Новгороде (Чудинцева улица) и Киеве (двор Чудин).

В 1030 году Ярослав I Мудрый предпринял поход на чудь, «и победил их, и поставил город Юрьев».



Вятский летописец сообщает, что новгородцы на реке Чепец, по которой они спустились к Вятке, нашли два народа — чудь и остяков.



В словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона говорится о том, что «эта чудь существовала в сев. части Двинской земли еще в конце XV, а в южной ее части — даже в конце XVI в., что она управлялась старшинами и что язычество существовало в ней до XV в.».



О языке, на котором говорила чудь, летописцы и составители словарей не упоминают; о нём можно судить по дошедшим до наших дней названиям больших рек и озёр. На Севере, большинство из них звучат на санскрите гораздо чище, нежели на других языках.

В статье «Заволоцкая чудь», изданной в 1869 году, П.С.Ефименко приводит аргументы, использованные им в полемике с редакторами некоторых центральных статистических изданий того времени, указывающих в числе народов, проживающих в Архангельской губернии (русские, корелы, лопари, самоеды, зыряне) ещё и чудь.



На заявление П.С.Ефименко, помещённое в Петербургских ведомостях (1867 г. № 94) о «не существовании чуди» в Архангельской губернии как отдельного народа, редактор «Списков населённых мест Архангельской губернии» Е.Огородников ответил ему (Петербургские Ведомости № 100 1867 г.) следующим образом: «Сведения об этом предмете (о чуди), основанные на показаниях местных священников, имеют силу одних предположений и что, следовательно, и в книге (т.е.Списках населённых мест) и в действительности оказываются остатки народа, который утратив язык, сохранил память о своём племенном происхождении не только в преданиях, а в других племенных признаках».



И всё же, несмотря на фактическое отречение редактора Списков от прямолинейного утверждения о существовании чуди в Архангельской губернии того времени как этноса, П.С.Ефименко решил использовать сведения Списков, «потому, что они указывают в каких местах сохранились более живые предания о пребывании чуди».



И далее он приводит из Списков места расселения русских или отдельно или в смешении с корелами и чудью: «По этим указаниям чудь в смешении с русскими живёт; в Холмогорском уезде: в первом стане по берегам р.Двины и частию по рр.Бояр-Курьи и Куростровки, в деревнях: Аниной горе, Рогачевской, Тихановской, Матвеевской, Перхуровской, Петровской, Даниловской, Косковской, Трехновской, Боярской, Андриановской, и селах Верхнематигорском, Емецком; во втором стане, по следующим рекам: по р.Емце, в деревнях: Шильцовой, Кожевской горе, Хвосты, Корчевской, Юрсобицкой, Горончаровской, Сухаревой, Заполье и Осередской; по р.Северной Двине, в деревнях: Андриановской, Березник, Заозерской, Филипповской, Пердуновской, Карзевской, Теребихе, Ощеповой, Горке, Терентьевой и Нижнем Конце, а также частично по р.Ваймуге и при озере Кульмине в деревнях: Бросачевской, Кульминовской, Кязмежской. В Пинежском уезде по рр.Немнюге и Пинеге в деревнях: Верхнеконской и Валтегорской».



После этого в Списках сделано добавление: «В Холмогорском уезде, впрочем, замечена по спискам приходских священников, Чудь, живущая отдельными селениями, вниз по течению Бояр-Курьи, в деревнях Анцифировской, Расходовской, Березинской, Обуховской, Нижнематигорской, Демидовской, Тюмшенской 1 и 2».



Далее П.С.Ефименко приводит некоторые предания о чуди. Так, в Церковническом приходе, расположенном близ реки Мехреньги, впадающей в Емцу, «крестьяне, живущие там причисляют себя, по происхождению к двум племенам: одни к чудскому, другие к новгородскому».



В селе Хаврогорском, лежащем на правом берегу Двины, кроме беглых новогородцев, пришедших в эти места в XIV-XV веках, «жили здесь ещё и собственно туземные обитатели, Чудь; они были идолопоклонники, жили особо от новгородцев, удаляясь всегда от них».



Любопытные описания содержит сообщение священника П.А.Иванова: «Что касается до уездного города Холмогор и его окрестностей, то и здесь народное предание указывает на Чудь, как на первых обитателей. Говорят будто бы одно семейство чудского племени расселилось в окрестностях Холмогор. На Матигорах жила мать, на Курострове – Кур-отец, в Курье – Курья дочь, в Ухтострове – Ухт-сын, в Чухченеме – Чух другой сын. Все они будто бы перекликались, если что нужно было делать сообща, например, сойтись в баню».



Далее в сообщении приводится информация, демонстрирующая пример практического выполнения «поучений против язычества»: «В одной из частей г. Холмогор, среди низменной плоскости, заливаемой ежегодно водою, возвышается искусственная насыпь, на которой ныне построены собор и монастырь. Эта насыпь, называемая городком, приписывается временам Чуди».



И сохранившийся чудской «след» указывает П.А.Иванов: «Против Холмогор, за рекой Курополкой раскинулась еловая роща, или ельник. Упомянутая роща в глазах народа, а преимущественно раскольников, имеет священное значение. В ней никто не осмеливается рубить дерева; а староверы, до последнего времени, хоронили близ нея своих собратов. По словам Кастрена до сих пор ещё сохранились предания о сокровищах славного в истории Биармии города. Но нам не приходилось слышать таких преданий, но известно только то, что в ельнике, как говорит народ, живёт Скарбник, или Казначей, который оберегает зарытые там клады и сокровища».



Заканчивается сообщение сельского батюшки следующей информацией: «Село Койдокурья Архангельского уезда, как говорят крестьяне, получило своё название от первого поселившегося в тамошней местности Чудина по прозвищу Койда, или Койка. Откуда собственно пришёл Койда и когда поселился – предание умалчивает; но оно сообщает, что поколение Койды было мужественно, великоросло и чрезвычайно сильно. Члены его поколения могли разговаривать на 6-ти верстном расстоянии, или иметь перекличку».

О «перепрофилировании» другого чудского могильного кургана в словаре, являющемся частью работы «Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор», пишет священник Куростровской церкви А.К.Грандилевский: «Куростровская часовня молитвенный дом на окраине Куростровского выгона, прилегающего к Холмогорской стороне, вблизи северно-западной окраины Куростровского селения, - стоит на высоте холма, который по преданию насыпан над тремя чудскими князьями».

Как говорится, ничего личного. Закон отрицания отрицания в действии.

Тема чуди заинтересовала и служащего Архангельского Статистического Комитета А. Г. Тышинского, оказавшегося на Севере как и П.С.Ефименко «благодаря» ссылке. Своими впечатлениями от посещения родины М.В.Ломоносова поделился он в докладе, прозвучавшем на первом археологическом съезде, состоявшемся в Москве в 1869 году: «С первого шага, который вы сделаете на Куростров, вас поразит наружность его жителей, которые называют себя потомками Чуди, - белокурые волосы, светлые глаза, которых разрез представляет лёгкое уклонение от прямой линии, длинные лица, редкие бороды, короткий, худощавый стан и длинные оконечности тела подтверждают слова крестьян, летописцев и народных преданий. Если ж вы поговорите с тамошними жителями, прислушаетесь к их преданиям, названиям местностей, к их фамилиям, тогда невольно согласитесь, что здесь жил не русский народ, жила Чудь».



Таким образом, несмотря на противоречивость приведённой выше информации, она делает возможным предположение, что даже в середине XIX века часть населения Холмогорского уезда, ощущала связь с далёкими предками, называя себя потомками именно чуди, а не финнов, карел, коми и саамов.



Но если потомки чуди, не причисляли себя к финно-угорским народам и саамам, то кем же тогда могли быть их предки?



После открытия на Урале древнейшего города Аркаима и «страны городов» Синташты появилась версия о том, что чудь — это древние арии.



Так, может быть, правы сторонники протоиндоевропейского происхождения чуди?



С другой стороны, закономерен вопрос: если арии решили покинуть север, то почему некоторые из них с этим решением не согласились и остались в холодных краях? И кто они эти «некоторые»? Об этом в следующих работах.

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На снимке А.В.Голенева – окраина села Холмогоры и на ней монастырь, стоящий на «чудском городке». Далее (за протокой Холмогоркой) - Куростров, на нём видны остатки «Святой рощи»; за Куростровом – Ухтостров; за Двиной, на матёром берегу - деревня Матёра.

Александр Чашев