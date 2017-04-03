Фонд "Император" бьет тревогу: "Росреставрация" нагрела руки на Архангельской области

В Архангельской области в который раз обсуждается проблема спасения разрушающихся храмов.
Сегодня речь о деревянной церкви в деревне Кимжа Мезенского р-на (претендует на место в рейтинге самых красивых деревень России), поставленной еще в начале XVIII века. За реставрацию вроде взялось ЗАО «Реставрация», выиграв соответствующий конкурс, но…
Представитель Фонда «Император» неутомимый общественник Владимир Станулевич:
- Внешне обновленный вид церкви обманчив: внутри еще остались заметные недоработки. Так, цокольный этаж не обшит досками, нет черного и белого полов и кованой фурнитуры. Это недорогие работы по сравнению с уже проведенными, но подрядчик, как выяснилось, задолжал «Поморской плотницкой школе», которая непосредственно выполняла эти работы. «Школа» готова завершить работу даже без аванса, но с оплатой уже сделанного. Несмотря на то, что архангельские плотники уже выиграли у «Росреставрации» суд, деньги все еще не получены, и непонятно, когда на них можно будет рассчитывать. Тем временем близится период гроз, а защита от молний остается незавершенной, — то есть ситуация становится не просто некрасивой, но и опасной.
Это уже не первая проблема, возникающая с данным подрядчиком. Обращение фонда «Император» в Архангельскую областную прокуратуру и к губернатору области с просьбой провести проверку обстоятельств реставрации церкви призвано побудить заказчика к полному выполнению контракта. Но главная сложность состоит в том, что проблема с реставрацией одного или нескольких храмов не является самостоятельной: это — часть сформировавшейся системы и ее наглядное проявление.