Вышел в свет фотоальбом «Соловки: большое путешествие»

В фундаментальном издании Соловки представлены как единый природно-культурно-исторический комплекс.
Говоря о Соловках, нередко произносят слово «чудо», да и сам остров именуют Чудо-островом. Чудеса здесь повсюду: и в славной истории обители, в духовных и трудовых подвигах русского народа, и в завораживающей красоте северной природы с пряными ароматами приполярных лесов, йодистым запахом Белого моря, и в постройках Соловецкого монастыря, которые вошли в сокровищницу мировой архитектуры. Неслучайно в 1992 году решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО историко-культурный ансамбль Соловецких островов включён в список Всемирного наследия.
Соловки – духовный центр России, наш национальный символ. Это и уникальный, до сих пор не до конца изученный природный комплекс, имевший сакральное значение для первобытных людей, и воистину сияющее место, освященное многовековой монашеской молитвой. Именно поэтому Соловецкие острова издавна притягивают как паломников, прибывающих сюда поклониться святыням русского Православия, так и людей иных религиозных и социальных убеждений, жаждущих найти в заповедных соловецких землях отдохновение и вдохновение для ума и сердца.
Ранее предпринимались попытки издания больших иллюстрированных альбомов, но они, имея большую библиографическую ценность, всё же являлись узкотематическими – рассказывали или об истории Соловецкого монастыря или о вехах возрождения обители. Но фундаментального издания, где Соловки были бы представлены как единый природно-культурно-исторический комплекс до «Большого путешествия» не было.
256 глянцевых страниц фотоальбома вместили четыре сотни ярких и неповторимых снимков как известных фотохудожников (автор и руководитель проекта Михаил Скрипкин, Николай Гернет, Василий Нестеренко и др.), так и фотографов-любителей, а также редкие изображения из музейных фондов.
Удивительные по эмоциональной насыщенности фотографии сопровождаются лаконичным, но содержательным повествованием об истории и географии Соловецкого архипелага, особенностях архитектуры и православной монашеской культуры, что позволяет назвать издание альбомом-монографией.