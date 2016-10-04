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"Викинг" бьет рекорды проката благодаря негативной критике в свой адрес

Российский фильм "Викинг" впервые в истории отечественного кино вошел в топ-10 лидеров мирового проката, об этом сообщает ресурс http://www.newsru.com/cinema/ .

Заработав за минувший уикенд с 6 по 8 января 6,7 млн долларов в 2,6 тысячи кинотеатров России, а также в трех странах Прибалтики, блокбастер режиссера Андрея Кравчука опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота", собравшую за тот же период 6.6 млн. рублей.

"Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм, на съемки которого было потрачено 20 млн долларов, вышел в прокат 29 декабря. Главную роль сыграл Данила Козловский. По сообщению ряда российских информагентств, лента собрала 1 млрд рублей за первые девять дней проката, чего до сих пор не удавалось ни одному отечественному фильму. Правда, это цифра так и не поучила официального подтверждения.

Наблюдатели полагают, что коммерческий успех фильму принесла крайне отрицательная критика, заполонившая интернет с первых дней проката. Зрителю стало интересно – что же за г…ище сняли за такие деньжищи.

13 январь 13:07 | : Культура

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