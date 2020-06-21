Пожилая дама из Котласа чуть не прирезала опостылевшего мужа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней жительницы Котласского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 14 августа 2020 года днем по месту жительства в городе Котласе подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, причинила не менее двух ножевых ранений левой половины грудной клетки 70-летнему супругу. Благодаря вмешательству соседки, которая прибежала на крики, и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемая вину признала и пояснила следователю, что на протяжении длительного времени между ней и супругом сложились сложные отношения, фактически он проживал в отдельной комнате. В ходе словесного конфликта она вспомнила старые обиды и ударила его ножом.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.