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Пожилая дама из Котласа чуть не прирезала опостылевшего мужа

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней жительницы Котласского района, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 14 августа 2020 года днем по месту жительства в городе Котласе подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, причинила не менее двух ножевых ранений левой половины грудной клетки 70-летнему супругу. Благодаря вмешательству соседки, которая прибежала на крики, и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.  

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемая вину признала и пояснила следователю, что на протяжении длительного времени между ней и супругом сложились сложные отношения, фактически он проживал в отдельной комнате.  В ходе словесного конфликта она вспомнила старые обиды и ударила его ножом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

18 август 11:00 | : ---

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