1 августа православные отмечают обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский (до пострига носивший имя Прохор) родился 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье из города Курска.

В 1786 году он принял постриг с именем Серафим, что значит «пламенный». Почти сразу он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью на реке Саровке.

За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения. После длительного затвора он стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами.

В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошёл ко Господу и был найден уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери «Умиление», перед которой молился всю свою жизнь.

Обретение мощей великого русского святого преподобного Серафима Саровского произошло летом 1903 года в Сарове. 19 июля (1 августа по новому стилю) мощи святого были торжественно обретены и открыты для всеобщего почитания.

В том же году в Сарове, в присутствии императорской семьи, духовенства, архиереев и около трехсот тысяч паломников, Серафим Саровский был торжественно канонизирован.

В годы революционной смуты мощи святого были утеряны и обнаружились только в наше время. В 1990 году их случайно нашли в Казанском соборе Ленинграда (в тот момент собор был Музеем истории религии и атеизма), а через год - передали Церкви.

7 февраля 1991 года мощи преподобного были перенесены в Москву, а затем доставлены в Серафимо-Дивеевскую обитель, где они пребывают и ныне.

Как сообщает пресс-служба Архангельской митрополии, Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий утром совершил Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.