Православные христиане сегодня отмечают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Празднование явления иконы Божией Матери 21 июля (по новому стилю) имеет своим началом чудесное явление иконы в граде Казани в 1579 году.

Икона представляет собой изображение Богородицы и Иисуса Христа, которые лицом обращены к людям. Христос одной рукой благословляет, другая рука скрыта под хитоном. По иконографической композиции икона принадлежит к типу «Одигитрия» (по-гречески – «путеводительница»). В отличие от более древних икон этого типа, голова Богородицы чуть склонена влево.

История повествует, что через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Грозным, учреждения им Казанской епархии и успешного распространения христианства магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 года, истребивший половину Казанского кремля и прилегавшую часть города, они расценили как гнев «русского Бога». Именно в это время для укрепления Православия в Казани была явлена милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, получившей по этому случаю наименование Казанской.

Город вскоре после пожара начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона.

Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иваном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца — Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иван Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь.

В царствование Петра I Казанская икона Божией Матери была перенесена в новую столицу – Петербург. Здесь до 1811 года она находилась в Александро-Невской лавре. А затем была перенесена в новопостроенный Казанский собор.

Всего в России существовало три одинаково чтимые чудотворные иконы Казанской Богоматери. Первая икона находилась в Казани в Богородицком монастыре, вторая икона — царя Ивана Грозного, которая была перевезена Петром I в Петербург, и, наконец, третья находилась в Московском Казанском соборе, и была она дарована князем Пожарским.

Празднование Казанской иконы установлено также 4 ноября по новому стилю.

По материалам https://www.calend.ru/



