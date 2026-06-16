"Архангельский трест столовых" развел антисанитарию в Устьянской ЦРБ

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка организации питания в учреждениях здравоохранения. Особое внимание уделено работе пищеблока ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница», где услуги по организации питания населения оказывает ООО «Архангельский трест столовых».

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами контролирующих органов были изучены условия хранения продуктов, соблюдение технологических процессов приготовления пищи, а также наличие необходимой документации, подтверждающей качество и безопасность используемых продуктов.

По результатам проверки в деятельности ООО «Архангельский трест столовых» выявлены нарушения санитарно‑эпидемиологического законодательства. В частности, зафиксированы отклонения от установленных требований к организации производственного контроля, отдельные несоответствия в порядке хранения пищевой продукции, а также недостатки в ведении сопроводительной документации.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором Устьянского района руководителю ООО «Архангельский трест столовых» внесено представление о принятии мер по приведению деятельности организации в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Надзорные мероприятия в сфере организации питания в социальных и медицинских учреждениях будут продолжены.