Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Архангельский трест столовых" развел антисанитарию в Устьянской ЦРБ

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка организации питания в учреждениях здравоохранения. Особое внимание уделено работе пищеблока ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница», где услуги по организации питания населения оказывает ООО «Архангельский трест столовых».

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами контролирующих органов были изучены условия хранения продуктов, соблюдение технологических процессов приготовления пищи, а также наличие необходимой документации, подтверждающей качество и безопасность используемых продуктов.

По результатам проверки в деятельности ООО «Архангельский трест столовых» выявлены нарушения санитарно‑эпидемиологического законодательства. В частности, зафиксированы отклонения от установленных требований к организации производственного контроля, отдельные несоответствия в порядке хранения пищевой продукции, а также недостатки в ведении сопроводительной документации.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором Устьянского района руководителю ООО «Архангельский трест столовых» внесено представление о принятии мер по приведению деятельности организации в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. 

Надзорные мероприятия в сфере организации питания в социальных и медицинских учреждениях будут продолжены.

 

17 август 12:14 | : Скандалы

Главные новости


"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа
СССР, который мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (203)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20