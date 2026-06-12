Доапеллировался. Растратчику из Онеги набавили срок

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда Архангельской области в отношении бывшего директора МКУ «Благоустройство», признанного судом первой инстанции виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный и его заместитель обеспечили прием на работу в учреждение своих жен, которые заведомо выполнять трудовые функции не намеревались.

В период с 2019 по 2022 годы, осознавая, что женщины трудоустроены фиктивно и работу фактически не осуществляют, соучастники предоставляли в бухгалтерию учреждения табели учета рабочего времени, содержащие заведомо недостоверные сведения о количестве отработанных часов, на основании которых из муниципального бюджета в качестве оплаты труда выплачены денежные средства в общей сумме более 1 млн рублей.

Незаконно перечисленными денежными средствами лица распорядились по своему усмотрению.

Осужденный вину в совершении преступления не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В отношении соучастника преступлений уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Гражданский иск о взыскании ущерба, заявленный межрайонным прокурором, удовлетворен.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась мнением государственного обвинителя, обжаловавшего приговор суда в связи с чрезмерной мягкостью назначенного осужденному наказания, вынесла новый апелляционный приговор, которым признала осужденного виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначила ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Апелляционная жалоба адвоката, действующего в интересах осужденного, о невиновности судом второй инстанции оставлена без удовлетворения.

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