Житель юга Архангельской области распоясался в суде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью в отношении судьи, в связи с рассмотрением дел в суде) и ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство решением судьи, который ему отказал в удовлетворении административного искового заявления, неоднократно звонил по рабочему номеру телефона судьи и угрожал тому причинением вреда здоровью и высказывал оскорбления в неприличной форме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление разъясняет, что за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. За неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, предусматривает наказание до шести месяцев ареста.