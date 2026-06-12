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Житель юга Архангельской области распоясался в суде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью в отношении судьи, в связи с рассмотрением дел в суде) и ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство решением судьи, который ему отказал в удовлетворении административного искового заявления, неоднократно звонил по рабочему номеру телефона судьи и угрожал тому причинением вреда здоровью и высказывал оскорбления в неприличной форме.  

         Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Следственное управление разъясняет, что за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. За неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, предусматривает наказание до шести месяцев ареста. 

22 июль 11:09 | : Скандалы

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