Гострудинспекция накрыла "Экологию-Норд"

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе провела внеплановый инспекционный визит в ООО «Экология-Норд».

Основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия послужило выявление индикатора риска — непроведение специальной оценки условий труда у юридического лица при наличии рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.

Мероприятие проводилось с применением мобильного приложения «Инспектор». В ходе инспекционного визита инспектор выявил нарушения нарушения сроков и порядка проведения спецоценки условий труда.

Гострудинспекцией в Архангельской области и НАО в адрес организации направлены предписания об устранении выявленных нарушений в установленный законом сроки и о привлечении к дисциплинарной ответственности работников.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц, нарушивших требования трудового законодательства к административной ответственности.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Работа через мобильное приложение «Инспектор» удобна для всех участников мероприятия. Применение дистанционного формата автоматизирует работу, обеспечивает доступность, оперативность при оформлении документации для всех участников КНМ».