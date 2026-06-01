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В Архангельске суд осчастливил кондуктора автобуса "Рико" деньгами

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по факту несчастного случая с работником ООО «ТК Рико».

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2024 года из-за резкой остановки автобуса пассажир упал на кондуктора, от чего последняя получила телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.  

Прокуратурой города в декабре 2025 года в Октябрьский районный суд                                        г. Архангельска в интересах работника направлено исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу кондуктора взыскано 400 тыс. руб.

Судебное решение исполнено, денежные средства перечислены работнику, трудовые права гражданина восстановлены.

 

 

17 июль 09:05 | : Скандалы

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