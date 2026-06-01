Двух начальников из Котласа отправляют в колонию за взятки

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными бывших начальника транспортного цеха и начальника цеха канализационно-насосных станций одного из муниципальных предприятий города Котласа, обвиняемых по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 291, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере, получение взятки в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В судебном заседании установлено, что подсудимые, используя свое должностное положение в 2024 году за денежное вознаграждение предоставляли на системной основе специальную технику предприятия для выполнения работ местному предпринимателю, от которого получили незаконное вознаграждение на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Вину в совершении инкриминируемых им преступлений подсудимые признали в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафом в размере 220 тыс. руб. и 420 тыс. руб., а также с лишением права занимать определенные должности на срок 3 и 4 года соответственно.

Денежные средства в сумме 302 тыс. руб., полученные осужденными в виде взятки, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.