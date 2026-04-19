Амбулатория в Приводино уже три года стоит под бракованной крышей

Народный фронт держит на контроле ремонт ФАПа в посёлке Приводино Котласского округа Архангельской области, крышу которого ремонтируют третий год за 9 миллионов рублей по заявке Котласской ЦГБ.



Первый подрядчик — ООО «Дом 2970» — сделал кровлю с нарушением норм пожарной безопасности. После двух лет судебных разбирательств бракованную работу не оплатили, контракт расторгли. От демонтажа крыши заказчик отказался — решили устранить нарушения, не разбирая конструкцию заново. Сейчас идёт поиск нового подрядчика.



Объект должен был быть сдан в ноябре 2023 года. Контрактный срок сдвинут на декабрь 2026 года.



Эксперт Народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий поддержал решение заказчика не сносить обновлённую крышу, а устранить выявленные нарушения.



По поручению президента РФ проверено и качество медицинских услуг в посёлке: сейчас амбулатория обслуживает 3000 человек, приём ведётся в плановом режиме. Жалобы принимают по телефону 8 (8182) 45-44-86.



Народный фронт продолжит мониторинг, пока жители не получат объект с безопасной крышей.



