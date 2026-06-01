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Дело о мошенничестве в архангельском филиале "Ростелекома" передано в суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя группы активных продаж отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» и бывшего менеджера по продажам группы, обвиняемых  в зависимости от роли и степени участия каждого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, действуя с 19.10.2020 по 15.07.2022, заключили с не подозревавшим об их преступных намерениях лицом фиктивный агентский договор, введя в заблуждение начальника группы Филиала Общества об осуществлении данным агентом поиска потенциальных клиентов, путем предоставления отчетов агента о якобы выполненных поручениях, содержащих заведомо ложные сведения о клиентских договорах.

Тем самым обвиняемые увеличили свое материальное положение, как за счет реальной реализации услуг Общества сверх установленного ежемесячного плана продаж, так и фиктивных подключений абонентов, не намеревавшихся пользоваться услугами Общества. 

Обвиняемые совместно вносили в информационные системы Общества сведения о якобы заключенных этим агентом клиентских договоров, в результате чего путем обмана похитили принадлежащие ПАО «Ростелеком» денежные средства в виде необоснованного вознаграждения несуществующему агенту и получения ежемесячного максимально возможного размера регулярной премии за выполнение плана продаж традиционных услуг в общем размере более 1 млн рублей. 

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск.

Обвиняемые вину в инкриминируемом преступлении признали частично. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.      

29 июнь 16:58 | : Скандалы

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