Злой директор фирмы из Вилегодского округа мучил работников невыплатой зарплаты

Мировой судья судебного участка № 1 Вилегодского судебного района согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным руководителя ООО «Многопрофильная проектно - монтажная компания» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности.

Подсудимый, являясь генеральным директором организации, с сентября 2024 г. по апрель 2026 г. не обеспечил выплату заработной платы и иных причитающихся сумм работникам общества.

Задолженность образовалась перед 10 работниками организации, осуществлявшими трудовые функции на территории Хабаровского края. Обвиняемым не были выплачены заработная плата, компенсации за неиспользованный отпуск, а также пособие по временной нетрудоспособности одному из работников. Общая сумма задолженности составила более 4,2 млн рублей.

В суде установлено, что у организации имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность перед работниками. Вместе с тем денежные средства, которые могли быть направлены на выплату заработной платы и иных обязательных выплат, расходовались на иные цели, в том числе на расчеты с контрагентами, лизинговые платежи, снятие наличных денежных средств и иные операции.

Причитающиеся работникам суммы взысканы в судебном порядке по искам органов прокуратуры.

Вину в совершении инкриминируемого деяния подсудимый признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором мирового судьи подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.