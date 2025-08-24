В Архангельске предприниматель в сфере автобизнеса погасил задолжность по зарплате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является деятельность внутреннего грузового транспорта, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель допустил невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев двадцати одному работнику организации на общую сумму более 6 миллионов 965 тысяч рублей, расходуя денежные средства на текущие нужды.

После обращения работников за защитой своих прав и возбуждения уголовного дела подозреваемый произвел причитающиеся выплаты, включая компенсацию за задержку заработной платы, после чего уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекращено в соответствии с п.2 примечания к ст.145.1 УК РФ, то есть по нереабилитирующему основанию.

Таким образом, предусмотренная законодательством возможность прекращения уголовного дела и преследования способствует в полной мере восстановлению нарушенных трудовых прав граждан, поскольку работодатель, в целях освобождения от уголовной ответственности за невыплату заработной платы, заинтересован в короткие сроки осуществить выплату потерпевшим как задолженности по заработной плате, так и денежной компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы.