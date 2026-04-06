Вилегодской компании вышла боком невыплата заработной платы

Прокуратура Вилегодского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Многопрофильная проектно - монтажная компания».

Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Обвиняемый, являясь генеральным директором организации, в период с сентября 2024 года по апрель 2026 года не обеспечил выплату заработной платы и иных причитающихся сумм 10 работникам общества, осуществлявших деятельность в Хабаровском крае.

Общая сумма задолженности составила более 4,2 млн рублей.

По версии следствия у организации имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность перед работниками. Вместе с тем денежные средства, которые могли быть направлены на выплату заработной платы и иных обязательных выплат, расходовались на иные цели, в том числе на расчеты с контрагентами, лизинговые платежи, снятие наличных денежных средств и иные операции.

Причитающиеся работникам от работодателя суммы взысканы в судебном порядке по искам органов прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела на имущество организации судом наложен арест.

Уголовное дело, расследованное отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Вилегодского судебного района Архангельской области.