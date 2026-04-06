Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вилегодской компании вышла боком невыплата заработной платы

Прокуратура Вилегодского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Многопрофильная проектно - монтажная компания».
 Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Обвиняемый, являясь генеральным директором организации, в период с сентября 2024 года по апрель 2026 года не обеспечил выплату заработной платы и иных причитающихся сумм 10 работникам общества, осуществлявших деятельность в Хабаровском крае.

Общая сумма задолженности составила более 4,2 млн рублей.

По версии следствия у организации имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность перед работниками. Вместе с тем денежные средства, которые могли быть направлены на выплату заработной платы и иных обязательных выплат, расходовались на иные цели, в том числе на расчеты с контрагентами, лизинговые платежи, снятие наличных денежных средств и иные операции.

Причитающиеся работникам от работодателя суммы взысканы в судебном порядке по искам органов прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела на имущество организации судом наложен арест. 

Уголовное дело, расследованное отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Вилегодского судебного района Архангельской области.

18 май 09:00 | : Происшествия

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (165)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20