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В деле няндомского взяточника Захарьина появились новые эпизоды

        Прокуратура Няндомского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ», обвиняемого  по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), а также  по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, обвиняемый в период с августа  по октябрь 2023 года, а также с июня по август 2024 года,  находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений  получил от двух лиц, которым постановлениями суда за совершение административных правонарушений назначены наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 30 000 рублей. После этого он внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил табели и направил их в отделение судебных приставов по Няндомскому району УФССП по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, где данные лица были сняты с учета как отбывшие наказание.  

Таким образом, обвиняемый фактически незаконно освободил лиц, давших ему взятки, от отбытия административных наказаний. 

Уголовное дело расследовано Няндомским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Архангельской области и НАО.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. 

Ранее мужчина уже был осужден Няндомским районным судом за преступления, совершенные им при схожих обстоятельствах, к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 580 тыс. рублей.  

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

26 июнь 08:44 | : Скандалы

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