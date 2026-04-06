Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Теплоэнергетики пытались обобрать пенсионерку из Мезени

Прокуратурой Мезенского района проведена проверка по обращению пенсионерки о необоснованном взыскании с нее завышенной платы за подключение к системе центрального теплоснабжения. 

Установлено, что 26.07.2024 заявителем с ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» заключен договор подключения к системе центрального теплоснабжения, согласно которому стоимость данной услуги составляла 550 рублей. 

После выполнения и оплаты всех работ по установленному тарифу сотрудники ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» поставили пенсионерку в известность об увеличении стоимости платы за подключение к системе центрального теплоснабжения с 550 рублей до 63 900 рублей.  Дополнительное соглашение, предусматривающее изменение существенного условия договора – цены, с заявителем не заключалось. 

Опасаясь быть отключенной от системы теплоснабжения пенсионерка вынужденно произвела доплату за оказанную ей услугу в размере 63 350 рублей, после чего обратилась с претензией в адрес ООО «Мезенская теплоснабжающая компания», а затем в прокуратуру района.

Учитывая, что ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» в добровольном порядке возвратить пенсионерке необоснованно полученные денежные средства отказалось, прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» в пользу пенсионерки взыскано 63 450 рублей. 

Решение суда в законную силу не вступило. 

11 июнь 10:32 | : Скандалы

Главные новости


Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (164)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20