Теплоэнергетики пытались обобрать пенсионерку из Мезени

Прокуратурой Мезенского района проведена проверка по обращению пенсионерки о необоснованном взыскании с нее завышенной платы за подключение к системе центрального теплоснабжения.

Установлено, что 26.07.2024 заявителем с ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» заключен договор подключения к системе центрального теплоснабжения, согласно которому стоимость данной услуги составляла 550 рублей.

После выполнения и оплаты всех работ по установленному тарифу сотрудники ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» поставили пенсионерку в известность об увеличении стоимости платы за подключение к системе центрального теплоснабжения с 550 рублей до 63 900 рублей. Дополнительное соглашение, предусматривающее изменение существенного условия договора – цены, с заявителем не заключалось.

Опасаясь быть отключенной от системы теплоснабжения пенсионерка вынужденно произвела доплату за оказанную ей услугу в размере 63 350 рублей, после чего обратилась с претензией в адрес ООО «Мезенская теплоснабжающая компания», а затем в прокуратуру района.

Учитывая, что ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» в добровольном порядке возвратить пенсионерке необоснованно полученные денежные средства отказалось, прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» в пользу пенсионерки взыскано 63 450 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.