"Лая-Девелопмент" погасила долг по зарплате

Приморская межрайонная прокуратура Архангельской области провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что на предприятии судостроительного комплекса – ООО «Лая-Девелопмент» в марте и апреле 2026 года допущено образование задолженности по выплате заработной платы перед 179 работниками на сумму более 10 млн рублей.

В этой связи прокурором руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого имеющаяся задолженность полностью погашена, всем работникам выплачена предусмотренная законом компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, по инициативе прокуратуры за нарушение сроков оплаты труда генеральный директор ООО «Лая-Девелопмент» постановлениями Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа 20 тыс. рублей.

(фото с https://krd.ru)