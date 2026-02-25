Терапевта из Котласа Заиру признали виновной в смерти пациентки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему врачу-терапевту Котласской больницы Заире Ханмурзаевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденная без проведения необходимых диагностических процедур назначила пациентке лечение заболевания поджелудочной железы. В результате допущенной халатности во время стационарного лечения надлежащим образом диагностику хронического болевого синдрома в животе не провела, пациентку выписали на амбулаторное лечение. В преследующем состояние женщины ухудшилось, потребовалось оперативное вмешательство, в процессе которого выявили злокачественное новообразование, которое своевременно не диагностировали. На следующий день пациентка скончалась. По данным следствия, при оказании надлежащей медицинской помощи имелась реальная объективная безусловная возможность избежать неблагоприятного исхода в виде смерти потерпевшей.

Приговором Котласского городского суда ей назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием ежемесячно 10 % из заработной платы осужденной в доход государства, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.