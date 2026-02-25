Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Терапевта из Котласа Заиру признали виновной в смерти пациентки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  бывшему врачу-терапевту Котласской больницы Заире Ханмурзаевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

 Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденная без проведения необходимых диагностических процедур назначила пациентке лечение заболевания поджелудочной железы. В результате допущенной халатности во время стационарного лечения надлежащим образом диагностику хронического болевого синдрома в животе не провела, пациентку выписали на амбулаторное лечение. В преследующем состояние женщины ухудшилось, потребовалось оперативное вмешательство, в процессе которого выявили злокачественное новообразование, которое своевременно не диагностировали. На следующий день пациентка скончалась. По данным следствия, при оказании надлежащей медицинской помощи имелась реальная объективная безусловная возможность избежать неблагоприятного исхода в виде смерти потерпевшей.

 Приговором Котласского городского суда ей назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием ежемесячно 10 % из заработной платы осужденной в доход государства, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. 

Приговор суда  не вступил в законную силу.

 

 

25 февраль 14:22 | : Скандалы

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (319)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20