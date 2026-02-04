Вверх
На суде над Блощинским женщина из НАО произнесла бранные слова

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной 43-летнюю жительницу г. Нарьян-Мара по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

Установлено, что осужденная, находясь в качестве слушателя в зале открытого судебного заседания суда Ненецкого автономного округа, сразу после окончания судебного заседания по уголовному делу, рассматриваемого судьей в отношении бывшего заместителя губернатора округа, несогласная с промежуточным решением судьи, в присутствии других лиц высказала в его адрес  оскорбления в неприличной форме.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимая не признала. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере  30 тысяч рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

 

25 февраль 12:15 | : Скандалы

