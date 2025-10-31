Вверх
Прокурор Холмогорского района не дал муниципальной власти обидеть сироту

Прокуратура Холмогорского района провела проверку по обращению гражданина, оставшегося без попечения родителей, об обеспечении его жилым помещением.

Установлено, что в 2016 году мужчине была предоставлена квартира, однако выполненная в 2019 году строительная экспертиза дома показала ряд дефектов и скрытых недостатков, допущенных вследствие отступления от проекта и требований действующей нормативной документации, в связи с чем в 2025 году жилое помещение было признано непригодным для проживания.

В целях восстановления нарушенных прав гражданина прокурором района был предъявлен иск к органу местного самоуправления о предоставлении сироте жилья по договору найма специализированного жилого помещения.

Холмогорским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены, в январе 2026 года администрацией Холмогорского муниципального округа сироте предоставлена однокомнатная квартира в с.Холмогоры. 

(фото https://www.nvgazeta.ru)

04 февраль 13:05 | : Скандалы

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Суп... есть суп

