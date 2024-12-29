В Холмогорском округе прокуратура отстояла права сироты жить по-человечески

Прокуратура Холмогорского района провела проверку по обращению местного жителя, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что органом местного самоуправления в 2016 году мужчине предоставлена квартира, однако проведенной в 2019 году строительной экспертизой дома выявлен ряд дефектов и скрытых недостатков, допущенных из-за отступления от проекта и нарушения требований действующей нормативной документации.

В целях восстановления нарушенных прав гражданина прокурором района к органу местного самоуправления предъявлен иск о предоставлении сироте жилья по договору найма специализированного жилого помещения за счет выделяемых на эти цели средств субвенций из областного бюджета.

Судом требования прокурора удовлетворены.

В результате прокурорского вмешательства в декабре 2024 года сирота обеспечен благоустроенным жильем.