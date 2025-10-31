Вверх
Несостоявшийся Дом пионеров в Поморье идет под сном

Такое постановление вынес Мирнинский городской суд Архангельской области - демонтировать недостроенное и заброшенное здание, которое по проекту должно было стать Домом пионеров. Снос должен будет провести собственник. Подробности у издания «Регион 29»:

- Исковое заявление поступило от прокуратуры, действовавшей в интересах жителей. Поводом стала проверка, выявившая массовые нарушения норм: от градостроительных и строительных до санитарных и противопожарных.

Экспертиза подтвердила, что здание на улице Неделина, 33 находится в аварийном состоянии. Установлены разрушения кирпичной кладки, отслоение бетона, коррозия арматуры, многочисленные трещины и местами — сквозные обрушения. Территория огорожена лишь частично, а в котловане на территории скопилась вода. Были зафиксированы случаи проникновения на объект несовершеннолетних, что создавало прямую угрозу их жизни.

Собственником объекта с 2023 года является ООО «Буран М». Прокурор потребовал обязать компанию снести строение и привести земельный участок в порядок: отвести воду, засыпать котлован и восстановить почвенный покров.

Суд удовлетворил иск в полном объёме. Согласно решению, ООО «Буран М» обязано в течение 60 дней после вступления вердикта в силу выполнить снос и рекультивацию территории.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

