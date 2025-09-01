Вверх
Заброшенное здание в Лешукони угрожает жизни и здоровью граждан

Прокуратурой Лешуконского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних при осуществлении собственниками объектов недвижимости надлежащего обеспечения безопасности заброшенных домов, строений и сооружений.

Проверкой установлено, что на территории районного центра располагается заброшенное гаражное помещение, которое находится 
 в аварийном состоянии, не используется по назначению, что делает его потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности.

Свободный доступ в здание собственником – индивидуальным предпринимателем в нарушении норм закона не ограничен. 

В связи с тем, что возможность свободного проникновения в здание создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на собственника здания ограничить доступ к заброшенному объекту.

По результатам рассмотрения дела судом, принято решение 
 об удовлетворении заявленных требований прокурора. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

16 октябрь 11:17 | : Скандалы

