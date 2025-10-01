Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Меняем треску на осетрину

СМИ опять все перепутали, приписав скандальное событие в Астрахани Архангельску. Есть байка, что первым перепутал два города в середине 90-х не очень трезвый президент Борис Ельцин, похваливший архангелогородцев за богатые уловы… осетров, отродясь не водившихся в Северной Двине. Подробности нынешнего пассажа у издания «Регион 29»:

- 21 ноября депутат законодательного собрания Астраханской области Евгений Дунаев предложил закладывать взятки в бюджетные проекты. По его мнению, это следует делать при строительстве социальных объектов, дорог и коммуникаций, так как в последствии миллионы всё равно будут разворованы.

— Каждый из нас открывает утром интернет и читает: «при строительстве садика украли 15 миллионов», «при строительстве домов украли 10 миллионов», «очистные сооружения должны были сдать, но украли 30 миллионов». Да что говорить, «Октябрь» строят уже лет 10 и уже 4 уголовных дела. Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?, — поинтересовался на заседании законодательного собрания Астраханской области, член комитета по экономике и инвестиционной политике облдумы Евгений Дунаев.

В этот момент наши читатели могут спросить «А причём тут Архангельск?». Ответ прост: по уже сложившейся традиции депутата из Астрахани многие СМИ без лишних раздумий назвали «депутатом из Архангельска».

После обнаружения ошибки почти все каналы и СМИ исправили недостоверную информацию. Хотя отдельные представители интернет-СМИ посчитали ошибку не заслуживающей исправления и оставили всё как есть.

 Напомним, что в 2020 году астраханские журналисты даже придумали шуточный герб Астрахангельска — Архангельска и Астрахани. На нём можно увидеть северного оленя, верблюда, арбузы и морошку. Обыгрывается на нём и любовь горожан и Астрахани и Архангельска к рыбалке.

 А в августе 2023 года разразился скандал из-за рассказа федеральных СМИ о том, как Михаил Ломоносов «шел в Москву из Мурманска.

22 ноябрь 09:15 | : Скандалы

Главные новости


«Справедливая Россия»: развод и девичья фамилия
Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (295)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20