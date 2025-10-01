Меняем треску на осетрину

СМИ опять все перепутали, приписав скандальное событие в Астрахани Архангельску. Есть байка, что первым перепутал два города в середине 90-х не очень трезвый президент Борис Ельцин, похваливший архангелогородцев за богатые уловы… осетров, отродясь не водившихся в Северной Двине. Подробности нынешнего пассажа у издания «Регион 29»:

- 21 ноября депутат законодательного собрания Астраханской области Евгений Дунаев предложил закладывать взятки в бюджетные проекты. По его мнению, это следует делать при строительстве социальных объектов, дорог и коммуникаций, так как в последствии миллионы всё равно будут разворованы.



— Каждый из нас открывает утром интернет и читает: «при строительстве садика украли 15 миллионов», «при строительстве домов украли 10 миллионов», «очистные сооружения должны были сдать, но украли 30 миллионов». Да что говорить, «Октябрь» строят уже лет 10 и уже 4 уголовных дела. Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?, — поинтересовался на заседании законодательного собрания Астраханской области, член комитета по экономике и инвестиционной политике облдумы Евгений Дунаев.

В этот момент наши читатели могут спросить «А причём тут Архангельск?». Ответ прост: по уже сложившейся традиции депутата из Астрахани многие СМИ без лишних раздумий назвали «депутатом из Архангельска».

После обнаружения ошибки почти все каналы и СМИ исправили недостоверную информацию. Хотя отдельные представители интернет-СМИ посчитали ошибку не заслуживающей исправления и оставили всё как есть.



Напомним, что в 2020 году астраханские журналисты даже придумали шуточный герб Астрахангельска — Архангельска и Астрахани. На нём можно увидеть северного оленя, верблюда, арбузы и морошку. Обыгрывается на нём и любовь горожан и Астрахани и Архангельска к рыбалке.



А в августе 2023 года разразился скандал из-за рассказа федеральных СМИ о том, как Михаил Ломоносов «шел в Москву из Мурманска.